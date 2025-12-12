Ξεπέρασαν τις 20.000 οι πρώτοι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην πρώτη φάση υπάγονται συνολικά 20.840 νοικοκυριά, με συνολική επιχορήγηση ύψους περίπου 465 εκατ. ευρώ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 587 εκατ. ευρώ. Οι ωφελούμενοι μπορούν πλέον να παρακολουθούν αναλυτικά την πορεία των αιτήσεών τους. Μάλιστα, θα λαμβάνουν Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής με πλήρη εικόνα του έργου για το οποίο έχουν κάνει σχετική αίτηση, δηλαδή αναλυτική περιγραφή παρεμβάσεων, χρονοδιάγραμμα, επιλέξιμο προϋπολογισμό, ποσοστό επιχορήγησης.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης μέσω δανείου, ο ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης, όπου αυτή απαιτείται. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και 30 ημέρες από την ενημέρωση του ωφελουμένου για την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής του έργου.

Ωστόσο εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως με ευθύνη του ωφελουμένου, τότε προβλέπεται ότι θα κινείται η προβλεπόμενη διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή με ίδια κεφάλαια εάν το επιθυμεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Όπως ανακοινώθηκε, αποκλειστικά για τους ωφελουμένους που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρώτης υπαγωγής παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Την ίδια ώρα το υπουργείο καλεί τους ενδιαφερομένους του «Εξοικονομώ 2025» να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος https://exoikonomo2025.gov.gr/.