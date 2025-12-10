Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την πρώτη Απόφαση Υπαγωγής ωφελούμενων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης για τα νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται 20.840 δικαιούχοι, με συνολική επιδότηση ύψους 464.897.111,57 ευρώ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών 586.767.055,31 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και λοιπές εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων.

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, κάθε ωφελούμενος έχει πρόσβαση στο Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων, το χρονοδιάγραμμα, τον επιλέξιμο προϋπολογισμό και το ποσοστό επιχορήγησης.

Σε περίπτωση δανειοδότησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας υπογραφής της δανειακής σύμβασης, όπου αυτή απαιτείται. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ενημέρωση για την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής.

Αν η υπογραφή δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως με ευθύνη του ωφελούμενου, προβλέπεται τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος, με δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής από ίδια κεφάλαια. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απεντάσσεται.

Αποκλειστικά για όσους εντάσσονται στην πρώτη φάση, η προθεσμία υπογραφής της δανειακής σύμβασης παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Το υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους του «Εξοικονομώ 2025» να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος στη διεύθυνση exoikonomo2025.gov.gr.