Μέχρι αύριο, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, οι επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία δεν πρόκειται να παραταθεί περαιτέρω.

Η υποβολή γίνεται μέσω της επίσημης πλατφόρμας: https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂, ενώ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των λειτουργικών τους συστημάτων.

Για οδηγίες, κριτήρια επιλεξιμότητας και τεχνικές προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω του Οδηγού του Προγράμματος στην πλατφόρμα υποβολής. Λειτουργεί επίσης Help Desk για τυχόν διευκρινίσεις και ερωτήματα.

Το ΥΠΕΝ καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την τελευταία ευκαιρία και να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις, ώστε να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση για δράσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας.