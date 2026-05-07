Ο Δήμος Δελφών προχώρησε στην υπογραφή του συμβολαίου για την αγορά οικοπέδου, το οποίο γειτνιάζει με το χώρο του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Βουνιχώρας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ανάπλασή του.

Πιο συγκεκριμένα, υπεγράφη το συμβόλαιο για την αγορά οικοπέδου επιφανείας 376,19 τμ, το οποίο βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Βουνιχώρας και εφάπτεται με το χώρο που σήμερα βρίσκεται το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Βουνιχώρας, από τις γερμανο-ιταλικές κατοχικές δυνάμεις στις 10 Απριλίου 1943. Η χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα ΑΠΕ, της Δημοτικής Κοινότητας, ενώ θα ακολουθήσει μελέτη για την κατασκευή κτηρίου, καθώς και για την ανάπλαση του μνημείου.

Ο Δήμαρχος Δ. Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής και ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου κ. Ιωάννης Βαρβάτος εστιάζοντας στην ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος της Δημοτικής Κοινότητας, τονίζουν ότι, πλέον, ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση του χώρου, μέσω της οποίας θα καλύπτεται το σύνολο των αναγκών της σημαντικότερης εκδήλωσης της Βουνιχώρας.