Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ρίξει «βόμβα» στο ανδρικό τμήμα βόλεϊ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 25χρονο ακραίο Έρικ Ρερς, ο οποίος έχει ύψος 2,01 μέτρα.

Ο Γερμανός αθλητής αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια στη Μόντσα, καταγράφοντας 50 συμμετοχές και ποσοστό επίθεσης 45%, ενώ στο παρελθόν υπήρξε συμπαίκτης του Ατανάσοφ. Με τη Λίνεμπουργκ έφτασε μέχρι τον τελικό του CEV Cup, ενώ τη σεζόν 2023/24 είχε βρεθεί αντίπαλος με τον Μίλωνα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ρερς είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, διαθέτει υψηλό επίπεδο αθλητικότητας και θεωρείται ολοκληρωμένος ακραίος, με δυνατότητα να επιτίθεται αποτελεσματικά και από τη ζώνη «6».

Μία κίνηση που δείχνει την ποιότητα των παικτών, που στοχεύει ο ολυμπιακός ενόψει της ερχόμενης σεζόν.