Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην αυστριακή πόλη Λιντς, όπως δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το όπλο με το οποίο σκοτώθηκαν έχει κατασχεθεί.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια. Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι επρόκειτο για πυροβολισμό, κατά τον οποίο ένας άνδρας σκότωσε δύο γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένουν άγνωστες και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Alarm und Blaulicht in Linz! Vor einem Gasthaus soll es zu einem Amoklauf gekommen sein. Ersten Informationen zufolge sollen drei Personen tot sein. https://t.co/eL00Ar80hT pic.twitter.com/mmwLll7uZQ — Kronen Zeitung (@krone_at) May 7, 2026

Πηγή: Reuters