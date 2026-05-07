Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια».

Συγκεκριμένα τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για:

*Ανθρωποκτονία με δόλο, κατα συναυτουργία (κακούργημα)

*Αμεση συνεργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατα συναυτουργία (κακούργημα)

*Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

*Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορει να προκληθεί κίνδυνος για ανθρωπους κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκυψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξενα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικης επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

*Διακεκριμένη περιπτωση φθορας με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

*Διακεκριμενη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τουφέκιο (κακούργημα)

*Εμπρησμος από τον οποίο μπορει να προκύψει κινδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

*Οπλοχρησία (πλημμέλημα)

*Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

*Διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

*Πλαστογραφια με χρήση κατά συναυτουργία

και κατα εξακολούθηση (πλημμέλημα)

*Παρανομή κατοχη οπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)

*Απειλή (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Η εισαγγελία έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εφόσον-το κρίνει ο ανακριτής-για τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση.