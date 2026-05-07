Τις προτάσεις της για τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών παρουσίασε η ΓΣΕΕ στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους εργοδοτικούς φορείς και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Η Συνομοσπονδία κατέθεσε τη δέσμη θέσεών της για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970, υπογραμμίζοντας ότι το μισθολογικό χάσμα παραμένει έντονο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Οι γυναίκες, όπως σημειώνεται, εξακολουθούν να αμείβονται χαμηλότερα, να απασχολούνται συχνότερα σε ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας και να επωμίζονται δυσανάλογα βάρη φροντίδας, γεγονός που περιορίζει την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ακόμη μεγαλύτερο χαρακτηρίζεται το συνταξιοδοτικό χάσμα, αποτέλεσμα δεκαετιών άνισης μεταχείρισης στον χώρο της εργασίας. Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη Οδηγία δεν αποτελεί απλώς μια τυπική ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία για τη διαμόρφωση δίκαιων και διαφανών μισθολογικών κανόνων που ενισχύουν την ισότητα και προστατεύουν τους εργαζόμενους.

Όπως τονίζεται, η μισθολογική διαφάνεια δεν πλήττει την ανταγωνιστικότητα, αλλά αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό που βασίζεται στη συμπίεση των μισθών και στις διακρίσεις. Κεντρική θέση της Συνομοσπονδίας είναι ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας πρέπει να στηριχθεί στις αρχές της Διαφάνειας, της Ενημερωμένης Συμμετοχής και της Προόδου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δομικές ανισότητες που συνεχίζουν να παράγουν διακρίσεις στις αμοιβές και στους όρους εργασίας.

Η ΓΣΕΕ ζητά:

– σαφές θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής και ελέγχου της Οδηγίας,

– ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων και των συνδικάτων στην παρακολούθηση της εφαρμογής,

– αξιοποίηση των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ο e-ΕΦΚΑ,

– ενίσχυση της εποπτείας της πολιτείας μέσω της άρσης εμποδίων πρόσβασης για εργαζόμενους σε δυσπρόσιτες περιοχές,

– προστασία όλων των μορφών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σε πλατφόρμες,

– σύνδεση των μέτρων μισθολογικής διαφάνειας με την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την επίτευξη κάλυψης του 80% των εργαζομένων από ΣΣΕ.

Η Συνομοσπονδία καταλήγει ότι η ουσιαστική ισότητα στην εργασία δεν αποτελεί μόνο κοινωνική ανάγκη και θέμα δικαιοσύνης, αλλά και προϋπόθεση για μια σύγχρονη, βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.