Η δημοσίευση του ΦΕΚ για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ αποτελεί την αφετηρία για τον προγραμματισμό των φετινών διακοπών χιλιάδων πολιτών. Πρόκειται για έναν θεσμό που δεν προσφέρει μόνο μια ανάσα ξεκούρασης, αλλά αποτελεί και μια ουσιαστική στήριξη, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις τοπικές οικονομίες. Με την πλατφόρμα να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τις αιτήσεις, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες που θα καθορίσουν τη συμμετοχή σας.

Χρονοδιάγραμμα και αιτήσεις

Η έναρξη των αιτήσεων αναμένεται εντός του Μαΐου 2026, σύμφωνα με τις δηλώσεις της διοίκησης της ΔΥΠΑ, στην Κοινωνία ώρα Mega (16/04). Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 13 μήνες, ενώ ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 300.000 voucher (επιταγές).

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που κατέβαλαν εισφορές υπέρ ανεργίας της ΔΥΠΑ το τελευταίο 12μηνο, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Διάρκεια διαμονής ανά περιοχή

Η επιδότηση καλύπτει από μία έως και δώδεκα διανυκτερεύσεις, ανάλογα με τον προορισμό. Για την πλειονότητα των περιοχών της χώρας προβλέπονται έως έξι διανυκτερεύσεις, ενώ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο έως δέκα.

Στις περιοχές Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, η επιδότηση μπορεί να καλύψει έως δώδεκα διανυκτερεύσεις.

Τι περιλαμβάνει η επιταγή

Η επιταγή (voucher) καλύπτει τη διαμονή των δικαιούχων σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα, καθώς και την ακτοπλοϊκή μετάβαση και επιστροφή στα προαναφερόμενα τουριστικά καταλύματα, με συγκεκριμένη συμμετοχή ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Ωφελούμενα μέλη

Ο δικαιούχος μπορεί να συμπεριλάβει στην αίτησή του τα παιδιά του ηλικίας από 5 έως 18 ετών (γεννημένα έως 01.01.2021), ενήλικα τέκνα που είναι έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας άνω του 67% χωρίς ημέρες εργασίας, καθώς και τον ή τη σύζυγο, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένος.

Επιπλέον, προβλέπεται συμμετοχή συνοδών ΑμεΑ σε περιπτώσεις που υπάρχει αναπηρία άνω του 67%, με πιστοποιημένη ανάγκη συνοδείας.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ: Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026