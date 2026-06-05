Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.361,76 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,91%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 64,71 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+2,75%), της Εθνικής (+2,69%), των ΕΛΠΕ (+1,94%), της Σαράντης (+1,73%) και της Allwyn (+1,72%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-0,70%) και της Viohalco (-0,48%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν Bally’s Intralot και η Eurobank, διακινώντας 1.491.490 και 1.307.995 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 11,34 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 8,88 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 41 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (+10,92%) και Optima Bank (+3,63%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (-3,45%) και Προοδευτική (-2,40%).