Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.361,76 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,91%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 64,71 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+2,75%), της Εθνικής (+2,69%), των ΕΛΠΕ (+1,94%), της Σαράντης (+1,73%) και της Allwyn (+1,72%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-0,70%) και της Viohalco (-0,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν Bally’s Intralot και η Eurobank, διακινώντας 1.491.490 και 1.307.995 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 11,34 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 8,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 41 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (+10,92%) και Optima Bank (+3,63%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (-3,45%) και Προοδευτική (-2,40%).