Αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στις 08:00 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες έχουν οριστεί ως εξής: Τρίτη 21 Απριλίου (ΑΦΜ που λήγουν σε 0), Τετάρτη 22 Απριλίου (1, 2), Πέμπτη 23 Απριλίου (3, 4), Παρασκευή 24 Απριλίου (5, 6), Σάββατο 25 Απριλίου (7, 8, 9), ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με διάρκεια 13 μηνών. Θα διατεθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο. Μέσω αυτής, οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους, από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να διαμείνουν έως δέκα διανυκτερεύσεις δωρεάν. Στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), προβλέπονται έως δώδεκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2026 – 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (23 Απριλίου – 9 Μαΐου 2027). Η ίδια προσαύξηση ισχύει όλο το έτος για καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Εκτός από τη διαμονή, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25%. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εισφορών υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Δικαιούχοι είναι επίσης άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους (προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) ή 29.000 ευρώ για μονογονείς (επίσης προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο).

Διαδικασία αιτήσεων και επιλογής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos. Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται σε μοριοδότηση, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, όπως η ύπαρξη ΑμεΑ, μονογονεϊκής οικογένειας, αριθμός παιδιών, εισοδηματικά όρια και προηγούμενη συμμετοχή. Η διαδικασία γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που λαμβάνουν επιδότηση κοινωνικού τουρισμού από άλλον φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, εκτός των ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων.

Πάροχοι και προθεσμίες

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις παρόχων θα υποβάλλονται από 21 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2026 μέσω gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou.

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού. Οι πάροχοι που συμμετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα στο νέο Μητρώο, εφόσον επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.