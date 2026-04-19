Με ειδικό καθεστώς στήριξης για τη Μαγνησία ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που διατηρεί και φέτος τα αυξημένα κίνητρα για τις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel». Το πρόγραμμα προβλέπει έως και 12 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή από τους δικαιούχους.

Η ρύθμιση καλύπτει την περίοδο 2026-2027 και, σύμφωνα με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Τριαντόπουλο, ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα των επαγγελματιών του τουρισμού της περιοχής. Όπως σημειώνεται, το ειδικό καθεστώς κρίθηκε απαραίτητο για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς η Μαγνησία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της θεομηνίας.

Ο κ. Τριαντόπουλος ανέφερε ότι είχε θέσει το ζήτημα στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως τόσο κατά τη συνάντησή τους στις αρχές Απριλίου όσο και με σχετική επιστολή που είχε αποστείλει νωρίτερα. Στο αίτημα, όπως υπογράμμισε, συνέβαλαν και οι παρεμβάσεις των φορέων του κλάδου, μεταξύ των οποίων η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Μαγνησίας και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ζαγοράς «Ξένιος Ζευς».

Ο βουλευτής χαρακτήρισε τη συνέχιση του προνομιακού καθεστώτος για τη Μαγνησία ως ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας ότι συνιστά ουσιαστικό κίνητρο για την ανάκαμψη της τοπικής τουριστικής αγοράς. Παράλληλα, ευχαρίστησε την υπουργό Εργασίας και τη ΔΥΠΑ για τη διατήρηση του μέτρου και στη νέα προγραμματική περίοδο.