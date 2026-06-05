Η είδηση ότι η οικονομία της Ιρλανδίας συρρικνώθηκε κατά 12% μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει πανικό στις αγορές και να δημιουργήσει την εντύπωση μιας χώρας που εισέρχεται σε βαθιά ύφεση.

Σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία της Ευρώπης, μια τόσο μεγάλη πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος θα αποτελούσε ένδειξη σοβαρής οικονομικής κρίσης. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Οι αριθμοί λένε μόνο ένα μέρος της αλήθειας.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η ιρλανδική στατιστική υπηρεσία δείχνουν ότι το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 12% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση κατά 27% του τομέα που κυριαρχείται από τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η λεγόμενη «εγχώρια οικονομία» της χώρας συνέχισε να αναπτύσσεται, καταγράφοντας αύξηση 0,6%, με βασικό μοχλό την ιδιωτική κατανάλωση. Με άλλα λόγια, οι Ιρλανδοί πολίτες συνέχισαν να ξοδεύουν, οι επιχειρήσεις συνέχισαν να λειτουργούν και η πραγματική οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε θετική, παρά τη θεαματική πτώση του επίσημου ΑΕΠ.

Η περίπτωση της Ιρλανδίας αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ιδιαίτερα φαινόμενα της παγκόσμιας οικονομίας. Η χώρα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κόμβους της Ευρώπης, προσελκύοντας δεκάδες πολυεθνικές εταιρείες χάρη στον χαμηλό φορολογικό συντελεστή, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και την πρόσβασή της στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Apple, η Google, η Meta και η Pfizer έχουν εγκαταστήσει σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων τους στην Ιρλανδία, μετατρέποντας το Δουβλίνο σε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά κέντρα της ηπείρου.

Αυτή η επιτυχία, ωστόσο, δημιούργησε και μια ιδιόμορφη στατιστική πραγματικότητα. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις καταγράφουν στην Ιρλανδία μεγάλο μέρος των παγκόσμιων κερδών τους, της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και των διεθνών τους πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, τεράστια ποσά προστιθέμενης αξίας εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της χώρας και ενσωματώνονται στο ΑΕΠ, ακόμη κι αν η πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, οι καταναλωτές ή οι αγορές στις οποίες πραγματοποιούνται οι πωλήσεις βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Το φαινόμενο αυτό έγινε παγκοσμίως γνωστό το 2015, όταν η ιρλανδική οικονομία εμφάνισε ξαφνικά ετήσια ανάπτυξη μεγαλύτερη του 25%, προκαλώντας έκπληξη στους οικονομολόγους. Τότε ο νομπελίστας οικονομολόγος Paul Krugman χρησιμοποίησε τον όρο «Leprechaun Economics» ή «Οικονομία των Καλικάντζαρων», παραπέμποντας στους μυθικούς χαρακτήρες της ιρλανδικής λαογραφίας.

Ο Κρούγκμαν ήθελε να δείξει ότι οι αριθμοί εμφάνιζαν μια σχεδόν μαγική οικονομική ανάπτυξη που δεν αντανακλούσε απαραίτητα την πραγματική ευημερία των πολιτών.

Σήμερα οι ίδιοι «καλικάντζαροι» λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η μείωση των εξαγωγών, των λογιστικών μεταφορών κερδών και της δραστηριότητας των πολυεθνικών έχει ως αποτέλεσμα να συρρικνώνεται θεαματικά το ΑΕΠ, χωρίς όμως να καταρρέει η οικονομική δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας. Η κατάσταση αποκαλύπτει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των παραδοσιακών οικονομικών δεικτών: πολλές φορές αδυνατούν να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση μιας οικονομίας που έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο επιχειρηματικό κόμβο.

Η εξάρτηση της Ιρλανδίας από τις πολυεθνικές δεν επηρεάζει μόνο το ΑΕΠ αλλά και το εμπορικό της ισοζύγιο. Στα χαρτιά η χώρα εμφανίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος αυτών των εξαγωγών αφορά λογισμικό, άδειες χρήσης, φαρμακευτικά δικαιώματα, ψηφιακές υπηρεσίες και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται λογιστικά μέσω της Ιρλανδίας. Έτσι εξηγούνται και τα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα, τα οποία συχνά δεν αντανακλούν την πραγματική παραγωγική της βάση.

Παρά τις στρεβλώσεις, η παρουσία των πολυεθνικών έχει προσφέρει σημαντικά οφέλη. Η Ιρλανδία διαθέτει σήμερα ένα από τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης στην Ευρώπη, προσελκύει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από ολόκληρο τον κόσμο και έχει μετατραπεί σε κέντρο τεχνολογίας, φαρμακοβιομηχανίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί θεαματικά, επιτρέποντας στο κράτος να εμφανίζει πλεονάσματα που λίγες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να επιδείξουν.

Η επιτυχία αυτή, ωστόσο, έχει και το τίμημά της. Η μαζική εισροή επιχειρήσεων και εργαζομένων έχει επιδεινώσει το στεγαστικό πρόβλημα, εκτοξεύοντας τις τιμές ακινήτων και ενοικίων. Παράλληλα, η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις ενός περιορισμένου αριθμού πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μια αλλαγή στη φορολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, μια αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή μια μεταφορά πνευματικών δικαιωμάτων σε άλλη χώρα μπορούν να επηρεάσουν δραματικά τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της Ιρλανδίας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Η πρόσφατη πτώση του ΑΕΠ υπενθυμίζει ακριβώς αυτή τη διττή πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά, η χώρα παραμένει μία από τις πιο δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης. Από την άλλη, οι παραδοσιακοί δείκτες συνεχίζουν να παραμορφώνονται από τις λογιστικές πρακτικές και τη διεθνή δραστηριότητα των πολυεθνικών κολοσσών. Η Ιρλανδία εξακολουθεί να αποτελεί ένα οικονομικό θαύμα, αλλά ταυτόχρονα και ένα παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι όταν προσπαθούν να μετρήσουν την πραγματική ευημερία σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου τα κέρδη, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα κεφάλαια κινούνται πολύ πιο γρήγορα από τα αγαθά και τους ανθρώπους.