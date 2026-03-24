Ο YouTuber σύντροφος μιας εγκύου γυναίκας κρίθηκε σήμερα ένοχος για τη δολοφονία της.

Η Natalie McNally, 32 ετών, η οποία ήταν 15 εβδομάδων έγκυος, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Lurgan, στην κομητεία Armagh, στις 18 Δεκεμβρίου 2022, ύστερα από βίαιη επίθεση.

Ο Stephen McCullagh, 36 ετών, από το Woodland Gardens του Lisburn, καταδικάστηκε από ενόρκους κατά την πέμπτη εβδομάδα της δίκης στο Δικαστήριο του Μπέλφαστ.

Το ψεύτικο άλλοθι και η δίκη

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο McCullagh δολοφόνησε τη McNally αφού πρώτα είχε δημιουργήσει ένα «ψευδές άλλοθι», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση παιχνιδιού Grand Theft Auto στο YouTube.

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι υπεύθυνος για τη δολοφονία ήταν ένας πρώην σύντροφος της McNally, το όνομα του οποίου δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί.

Οι δώδεκα ένορκοι –έξι άνδρες και έξι γυναίκες– κατέληξαν στην ετυμηγορία τους έπειτα από δύο ώρες διαβουλεύσεων. Ο McCullagh παρέμεινε ανέκφραστος στο εδώλιο, ανάμεσα σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους, καθώς ανακοινώθηκε η απόφαση.

Η οικογένεια και οι φίλοι της McNally, που βρίσκονταν στη δημόσια αίθουσα του δικαστηρίου, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Το προμελετημένο σχέδιο και η αποκάλυψη

Το άλλοθι του McCullagh τον τοποθετούσε περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά, στο σπίτι του στο Lisburn, την ώρα που η McNally δολοφονήθηκε στο Lurgan, μεταξύ 8.50 μ.μ. και 9.30 μ.μ.

Εκείνη την ώρα, ο McCullagh –γνωστός διαδικτυακά ως votesaxon07– φαινόταν να πίνει αλκοόλ και να μεταδίδει ζωντανά τον εαυτό του να παίζει βιντεοπαιχνίδι.

Κατά τη δίκη προβλήθηκαν αποσπάσματα από τη ζωντανή μετάδοση διάρκειας έξι ωρών, η οποία είχε διαφημιστεί στα κοινωνικά του δίκτυα ως «The Violent Night Christmas Live Gaming Stream» και είχε προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

Στην αρχή του βίντεο, ο McCullagh εμφανίζεται με σκούφο του Άγιου Βασίλη, καλωσορίζοντας τους θεατές και αναφέροντας ότι δεν γνώριζε πόση ώρα θα διαρκούσε η μετάδοση.

Εξηγεί πως, λόγω τεχνικών προβλημάτων, δεν θα μπορούσε να απαντά στα μηνύματα του live chat, λέγοντας στους θεατές να «μιλούν μεταξύ τους» και προσθέτοντας ότι δεν θα χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο.

Παρουσιάζει το Grand Theft Auto ως ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια και, καθώς γεμίζει το ποτήρι του με Guinness, αστειεύεται ότι «θα πίνει και θα οδηγεί», διευκρινίζοντας ωστόσο: «Στο παιχνίδι φυσικά, δεν βγαίνω από το σπίτι απόψε».

Αναφέρεται στις γιορτές των Χριστουγέννων και λέει ότι ανυπομονεί να περάσει χρόνο με αγαπημένα του πρόσωπα, προσθέτοντας: «Θα είναι μια πραγματικά υπέροχη χρονιά».

Στη συνέχεια φαίνεται να καταναλώνει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, λέγοντας: «Μπορώ να το πίνω σαν νερό», ενώ αργότερα ξεκινά να πίνει Baileys και παραδέχεται: «Είμαι πολύ νευρικός gamer».

Καθώς η μετάδοση προχωρά, εμφανίζεται μεθυσμένος, φωνάζοντας «πέθανε, γιατί δεν πεθαίνεις» σε έναν χαρακτήρα του παιχνιδιού και χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «εντελώς μεθυσμένο».

Σε άλλο σημείο λέει: «Κατάλαβα ότι είμαι πολύ θυμωμένος όταν πίνω, αλλά στην πραγματική ζωή είμαι γλυκός άνθρωπος. Δεν έχω πολλούς δικούς μου, αλλά αυτούς που αγαπώ, τους αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Η αποκάλυψη της αλήθειας

Το υποτιθέμενο άλλοθι καταρρίφθηκε από τη μονάδα κυβερνοεγκλήματος της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών του McCullagh αποκάλυψε εκτενή στοιχεία που έδειχναν ότι η μετάδοση είχε προηχογραφηθεί στις 14 Δεκεμβρίου και είχε αποθηκευθεί ως αρχείο βίντεο.

Μετά τη σύλληψή του τον Ιανουάριο, ο McCullagh παραδέχθηκε σε προκαθορισμένη γραπτή δήλωση προς την αστυνομία ότι είχε πράγματι προηχογραφήσει το υλικό.

Στην ίδια δήλωση ανέφερε ότι τη νύχτα της δολοφονίας της McNally είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κοιμηθεί για το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς.