Μια ιδιαίτερα συγκινητική αποκάλυψη έκανε ο γνωστός Έλληνας YouTuber Γιάννης Αεράκης, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ότι δίνει μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Ο δημιουργός περιεχομένου, που έχει αγαπηθεί από τη νεότερη γενιά μέσα από τα ταξιδιωτικά βίντεο και τα streams που ανεβάζει στο κανάλι του στο YouTube, αποκάλυψε την κατάσταση της υγείας του μέσα από ένα βίντεο στα social media. Όπως είπε, πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα χημειοθεραπείες.

«Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο»

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιάννης Αεράκης μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που περνά, χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες, αδέλφια. Σύντομα θα με δείτε καραφλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η θεραπεία, ενώ παραδέχθηκε πως πιθανότατα θα υπάρξουν περίοδοι που δεν θα αισθάνεται καλά.

«Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε…», πρόσθεσε με ειλικρίνεια.