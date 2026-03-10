Η AEGEAN ανακοίνωσε νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Ριάντ, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου.

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 28ης Μαρτίου.

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου.

Οι επιβάτες που έχουν εισιτήρια για τις πτήσεις αυτές θα ενημερωθούν από την εταιρεία ή τα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων τα προμηθεύτηκαν. Θα τους δοθεί η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, έκδοσης credit voucher για μελλοντική χρήση ή αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς επιπλέον κόστος.

Ευελιξία για μελλοντικά ταξίδια

Η AEGEAN διευκρινίζει ότι, για τους επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ για πτήσεις μεταξύ 14 και 20 Μαρτίου 2026, παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των κρατήσεων. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν είτε με δωρεάν επανέκδοση εισιτηρίων για νέα ταξίδια έως τις 30 Απριλίου 2026 είτε με ακύρωση και έκδοση credit voucher.

Αντίστοιχη δυνατότητα προσφέρεται και στους επιβάτες με εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ντουμπάι, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό, για πτήσεις από τις 30 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026, με επιλογή νέων ταξιδιών έως τις 31 Μαΐου 2026.

Η AEGEAN τονίζει ότι παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερες ενημερώσεις, εφόσον υπάρξουν αλλαγές.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.aegeanair.com.