Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο του Ηρακλείου, όταν μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή του συγκροτήματος το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026). Οι νεαροί φαίνεται πως αγνόησαν τους κινδύνους για τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε.

Το επόμενο πρωί, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού εντόπισαν ύποπτα υπολείμματα στον χώρο του σχολείου. Τα ευρήματα προκάλεσαν έντονη ανησυχία και ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και πυροτεχνουργός, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η έκρηξη είχε ήδη συμβεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σχολικό περιβάλλον, όλα ξεκίνησαν από έναν δυνατό κρότο που ακούστηκε σε περιοχή του Ηρακλείου, κοντά στη σχολική μονάδα. Το γεγονός κινητοποίησε τους κατοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές ούτε τραυματισμοί. Ωστόσο, εκπαιδευτικοί και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σοκαρισμένοι αντικρίζοντας τα υπολείμματα του μηχανισμού, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι μαθητές θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας», ανέφερε εργαζόμενος του σχολείου.

Η αστυνομική έρευνα και τα ευρήματα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε σταδιακά τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν τρία νεαρά άτομα να πηδούν τα κάγκελα του σχολείου και να κατευθύνονται προς την αυλή, όπου τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό.

Η εξέλιξη της υπόθεσης προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο μηχανισμός είχε κατασκευαστεί με εύφλεκτα υλικά, μικρές φιάλες υγραερίου και κροτίδα – ένας συνδυασμός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και σε τραγωδία.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν από τους φερόμενους δράστες, ο οποίος είναι μαθητής. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα άλλα δύο άτομα που εμφανίζονται στα πλάνα να είναι επίσης μαθητές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η φερόμενη απάντηση του ανήλικου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο», φέρεται να είπε ο μαθητής σε εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες.