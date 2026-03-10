Ο καιρός την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα χαρακτηρίζεται από μερική ηλιοφάνεια και αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τα περισσότερα σύννεφα θα εντοπίζονται στη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Παρά τις νεφώσεις, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, διατηρώντας ένα ήπιο και σχετικά ανοιξιάτικο σκηνικό.

Πιθανότητα ασθενών βροχών στα νότια

Μέχρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στα νότια τμήματα των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, στην Κρήτη καθώς και στη νότια Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και σύντομα, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες το πρωί

Κατά τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σε αρκετές περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες κατά τόπους.

Ασθενείς άνεμοι – Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, με ανατολικούς – βορειοανατολικούς στα νότια που τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως και τα 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 12 Μαρτίου – Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη, η ηλιοφάνεια θα είναι κυρίαρχη σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης έως το απόγευμα.

Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά και κατά τόπους στο Ιόνιο θα παρατηρηθεί εκ νέου τοπικά περιορισμένη ορατότητα, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενισχύοντας το ήπιο και ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 13 Μαρτίου – Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα βορειοδυτικά υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 3 έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας τις ήπιες θερμοκρασιακές τιμές των τελευταίων ημερών.