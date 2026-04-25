Το χτύπημα του drone και οι φόβοι για νέα διαρροή
Μαρτυρίες από το εσωτερικό του σταθμού
Ο Ολεξάντρ Σκομαρόχοφ, αναπληρωτής αρχιμηχανικός του σταθμού, ξύπνησε τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου ύστερα από ειδοποίηση φρουρού. Με εμπειρία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, κατάλαβε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το drone είχε πλήξει το τόξο σε ύψος 85 μέτρων, προκαλώντας έκρηξη που καταγράφηκε ακόμη και στα σεισμολογικά όργανα του σταθμού.
Η φωτιά που ακολούθησε αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απειλή. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες για να σβήσουν πλήρως τις εστίες, ανοίγοντας εκατοντάδες οπές στο εξωτερικό περίβλημα για να ρίξουν νερό στα σημεία που έκαιγαν στο εσωτερικό. Οι ζημιές κατέστρεψαν δύο κρίσιμα συστήματα: τη λειτουργία εγκλωβισμού της ραδιενέργειας και το σύστημα ελέγχου υγρασίας που προστατεύει το χάλυβα από διάβρωση.
«Η ρωσική επίθεση κατέστρεψε τις βασικές λειτουργίες του νέου ασφαλούς περιβλήματος», δήλωσε ο μηχανικός Έρικ Σμίμαν, επικεφαλής του αρχικού σχεδιασμού του τόξου τη δεκαετία του 1990, σε έκθεση για τη Greenpeace Ουκρανίας.
Η σκιά του 1986 και ο νέος κίνδυνος
Η κατάρρευση της σαρκοφάγου, είτε λόγω πλήγματος είτε λόγω φθοράς, θα μπορούσε να απελευθερώσει νέφος ραδιενεργών σωματιδίων χωρίς κανένα προστατευτικό φράγμα. «Θα αποτελούσε τεράστιο κίνδυνο για όσους εργάζονται στο Τσερνόμπιλ και θα καθυστερούσε την αποκατάσταση για πολλά χρόνια», προειδοποίησε ο ειδικός της Greenpeace, Σον Μπέρνι.
Οι συνθήκες εργασίας για τις απαραίτητες επιδιορθώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες. Τα επίπεδα ραδιενέργειας πάνω από τη ζημιωμένη περιοχή περιορίζουν την παραμονή των εργαζομένων σε περίπου 20 ώρες ετησίως. «Οι τεχνικοί μπορούν να εργάζονται εκεί μόνο για λίγα λεπτά κάθε φορά», σημείωσε ο Σερχίι Ταρακάνοφ, προσθέτοντας ότι απαιτούνται περίπου εκατό εξειδικευμένοι εργαζόμενοι σε διαδοχικές βάρδιες, πάνω σε καμπύλες και μολυσμένες επιφάνειες.
Ο Σκομαρόχοφ, που εργάζεται στον σταθμό από το 1987, παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα. «Ήρθα εδώ για να διασφαλίσω ότι αυτό που συνέβη δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», λέει, μέσα στην αίθουσα ελέγχου του αντιδραστήρα Νο 4 — εκεί όπου, στις 1:23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986, οι χειριστές πάτησαν το κουμπί AZ-5 στην ύστατη προσπάθεια να σταματήσουν τον αντιδραστήρα.
Από το παρελθόν στο παρόν της σύγκρουσης
Η έκρηξη που ακολούθησε, αποτέλεσμα σχεδιαστικών λαθών και αστάθειας του πυρήνα, προκάλεσε το μεγαλύτερο πυρηνικό δυστύχημα της ιστορίας. Είκοσι οκτώ άνθρωποι πέθαναν από οξεία ραδιενέργεια, 116.000 εκκενώθηκαν, και ραδιενεργά σωματίδια ταξίδεψαν ως τη βόρεια Ευρώπη. Το ατύχημα εντοπίστηκε πρώτα στη Σουηδία, όταν εργάτης πυρηνικού σταθμού ενεργοποίησε κατά λάθος συναγερμό ραδιενέργειας.
Στο βιβλίο του για το Τσερνόμπιλ, ο ιστορικός Σερχίι Πλοχί υποστηρίζει ότι η τραγωδία συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ουκρανικής εθνικής συνείδησης, αποκαλύπτοντας τις αποτυχίες του σοβιετικού συστήματος. Η ρωσική εισβολή του 2022, γράφει, αποτέλεσε μια νέα στιγμή ενότητας, με το Τσερνόμπιλ και πάλι στο επίκεντρο.
Η ζώνη αποκλεισμού σήμερα
Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό στις 24 Φεβρουαρίου 2022, μετατρέποντας την περιοχή σε στρατιωτική ζώνη. Ορισμένοι εργαζόμενοι κρατήθηκαν και εργάστηκαν επί έναν μήνα χωρίς διακοπή. «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο πόλεμος θα έφτανε εδώ», είπε η Νατάλια, υπάλληλος του σταθμού από το 1980.
Όταν οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν, άφησαν πίσω λεηλατημένα γραφεία και ίχνη κατοχής. Στην είσοδο της ζώνης αποκλεισμού, τα σημάδια του πολέμου συνυπάρχουν με την ησυχία της φύσης: στρατιώτες, φυλάκια, αλλά και δάση που ανακτούν τον χώρο τους. Εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να ζήσουν, άγρια ζώα έχουν επιστρέψει – άλογα Πρζεβάλσκι, λύκοι, λυγξ, ακόμη και τεράστιοι γουλιανοί στα νερά του σταθμού.
Ωστόσο, η απομόνωση δεν σημαίνει ασφάλεια. Από τον Οκτώβριο του 2024, ο σταθμός έχει βιώσει τέσσερις ολικές διακοπές ρεύματος λόγω ρωσικών επιθέσεων, αναγκάζοντας τη χρήση γεννητριών για την ψύξη των καυσίμων. «Ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα να κατανοήσει», τόνισε ο Ταρακάνοφ. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος νέου περιστατικού μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή.»
Πηγή:Guardian