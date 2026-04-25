Ο μετρητής ραδιενέργειας στο στήθος αρχίζει να επιταχύνει μόλις κάποιος βγει από το καθορισμένο μονοπάτι μέσα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ. Ένα βήμα πίσω και ο ήχος σταθεροποιείται ξανά, χαράσσοντας μια αόρατη γραμμή ανάμεσα σε καθαρό έδαφος και μολυσμένη ζώνη. Πάνω από την περιοχή δεσπόζει το «νέο ασφαλές περίβλημα» (NSC), η μεγαλύτερη κινητή χαλύβδινη κατασκευή που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Ψηλότερη από το Άγαλμα της Ελευθερίας και φαρδύτερη από το Κολοσσαίο, το τόξο του υψώνεται σαν γιγαντιαίο υπόστεγο που καλύπτει το σημείο της καταστροφής. Ολοκληρώθηκε το 2019, με κόστος 2,5 δισ. δολάρια και χρηματοδότηση από 45 χώρες. Στόχος του είναι η μόνιμη απομόνωση της εσωτερικής ζώνης αποκλεισμού, μιας ραδιενεργής περιοχής στο μέγεθος της Κύπρου, εγκαταλελειμμένης από τον άνθρωπο. Κάτω από το χαλύβδινο περίβλημα βρίσκεται η «σαρκοφάγος», μια τεράστια κατασκευή από σκυρόδεμα που ολοκληρώθηκε μέσα σε 206 ημέρες για να καλύψει τα ερείπια του αντιδραστήρα Νο 4, ο οποίος εξερράγη στις 26 Απριλίου 1986, στο χειρότερο πυρηνικό ατύχημα της ιστορίας. Από κοντά, η δομή αποκαλύπτει την πρόχειρη φύση της κατασκευής της: βαριές πλάκες, ορατές ενώσεις και σημάδια φθοράς. Στο εσωτερικό παραμένουν εγκλωβισμένοι περίπου 180 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και αρκετοί τόνοι ραδιενεργού υλικού.

Το χτύπημα του drone και οι φόβοι για νέα διαρροή

Το NSC σχεδιάστηκε για να δώσει χρόνο: να επιτρέψει την ασφαλή αποσυναρμολόγηση της σαρκοφάγου μέσα στις επόμενες δεκαετίες, ενώ θα προστάτευε το περιβάλλον σε περίπτωση κατάρρευσης. Ωστόσο, δεν είχε προβλεφθεί ο πόλεμος — ούτε η κατοχή του Τσερνόμπιλ στις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ούτε μια επίθεση με drone τρία χρόνια αργότερα. Στις 14 Φεβρουαρίου 2025, ένα ρωσικό drone αξίας περίπου 20.000 δολαρίων έπληξε τη βορειοδυτική πλευρά της οροφής, ανοίγοντας τρύπα στο ατσάλινο τόξο και πλήττοντας τη λειτουργικότητά του. «Αν καταρρεύσει η σαρκοφάγος, πάνω από εκατό τόνοι πυρηνικού καυσίμου θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του σταθμού, Σερχίι Ταρακάνοφ. Η πλήρης αποκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και δυτικούς ειδικούς, διαφορετικά η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του NSC 100 χρόνια δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί. Το κόστος εκτιμάται έως και 500 εκατ. ευρώ, ποσό που η Ουκρανία εξακολουθεί να αναζητά. Την ίδια ώρα, ο πόλεμος συνεχίζεται και η Ρωσία εξακολουθεί να εκτοξεύει drones και πυραύλους σε περιοχές κοντά στον πυρηνικό σταθμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας καταστροφής. Σαράντα χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα του 1986, ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία του πλανήτη παραμένει υπό συνεχή απειλή.

Μαρτυρίες από το εσωτερικό του σταθμού

Ο Ολεξάντρ Σκομαρόχοφ, αναπληρωτής αρχιμηχανικός του σταθμού, ξύπνησε τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου ύστερα από ειδοποίηση φρουρού. Με εμπειρία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, κατάλαβε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το drone είχε πλήξει το τόξο σε ύψος 85 μέτρων, προκαλώντας έκρηξη που καταγράφηκε ακόμη και στα σεισμολογικά όργανα του σταθμού.

Η φωτιά που ακολούθησε αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απειλή. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες για να σβήσουν πλήρως τις εστίες, ανοίγοντας εκατοντάδες οπές στο εξωτερικό περίβλημα για να ρίξουν νερό στα σημεία που έκαιγαν στο εσωτερικό. Οι ζημιές κατέστρεψαν δύο κρίσιμα συστήματα: τη λειτουργία εγκλωβισμού της ραδιενέργειας και το σύστημα ελέγχου υγρασίας που προστατεύει το χάλυβα από διάβρωση.

«Η ρωσική επίθεση κατέστρεψε τις βασικές λειτουργίες του νέου ασφαλούς περιβλήματος», δήλωσε ο μηχανικός Έρικ Σμίμαν, επικεφαλής του αρχικού σχεδιασμού του τόξου τη δεκαετία του 1990, σε έκθεση για τη Greenpeace Ουκρανίας.

Η σκιά του 1986 και ο νέος κίνδυνος

Η κατάρρευση της σαρκοφάγου, είτε λόγω πλήγματος είτε λόγω φθοράς, θα μπορούσε να απελευθερώσει νέφος ραδιενεργών σωματιδίων χωρίς κανένα προστατευτικό φράγμα. «Θα αποτελούσε τεράστιο κίνδυνο για όσους εργάζονται στο Τσερνόμπιλ και θα καθυστερούσε την αποκατάσταση για πολλά χρόνια», προειδοποίησε ο ειδικός της Greenpeace, Σον Μπέρνι.

Οι συνθήκες εργασίας για τις απαραίτητες επιδιορθώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες. Τα επίπεδα ραδιενέργειας πάνω από τη ζημιωμένη περιοχή περιορίζουν την παραμονή των εργαζομένων σε περίπου 20 ώρες ετησίως. «Οι τεχνικοί μπορούν να εργάζονται εκεί μόνο για λίγα λεπτά κάθε φορά», σημείωσε ο Σερχίι Ταρακάνοφ, προσθέτοντας ότι απαιτούνται περίπου εκατό εξειδικευμένοι εργαζόμενοι σε διαδοχικές βάρδιες, πάνω σε καμπύλες και μολυσμένες επιφάνειες.

Ο Σκομαρόχοφ, που εργάζεται στον σταθμό από το 1987, παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα. «Ήρθα εδώ για να διασφαλίσω ότι αυτό που συνέβη δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», λέει, μέσα στην αίθουσα ελέγχου του αντιδραστήρα Νο 4 — εκεί όπου, στις 1:23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986, οι χειριστές πάτησαν το κουμπί AZ-5 στην ύστατη προσπάθεια να σταματήσουν τον αντιδραστήρα.

Από το παρελθόν στο παρόν της σύγκρουσης

Η έκρηξη που ακολούθησε, αποτέλεσμα σχεδιαστικών λαθών και αστάθειας του πυρήνα, προκάλεσε το μεγαλύτερο πυρηνικό δυστύχημα της ιστορίας. Είκοσι οκτώ άνθρωποι πέθαναν από οξεία ραδιενέργεια, 116.000 εκκενώθηκαν, και ραδιενεργά σωματίδια ταξίδεψαν ως τη βόρεια Ευρώπη. Το ατύχημα εντοπίστηκε πρώτα στη Σουηδία, όταν εργάτης πυρηνικού σταθμού ενεργοποίησε κατά λάθος συναγερμό ραδιενέργειας.

Στο βιβλίο του για το Τσερνόμπιλ, ο ιστορικός Σερχίι Πλοχί υποστηρίζει ότι η τραγωδία συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ουκρανικής εθνικής συνείδησης, αποκαλύπτοντας τις αποτυχίες του σοβιετικού συστήματος. Η ρωσική εισβολή του 2022, γράφει, αποτέλεσε μια νέα στιγμή ενότητας, με το Τσερνόμπιλ και πάλι στο επίκεντρο.

Η ζώνη αποκλεισμού σήμερα

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό στις 24 Φεβρουαρίου 2022, μετατρέποντας την περιοχή σε στρατιωτική ζώνη. Ορισμένοι εργαζόμενοι κρατήθηκαν και εργάστηκαν επί έναν μήνα χωρίς διακοπή. «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο πόλεμος θα έφτανε εδώ», είπε η Νατάλια, υπάλληλος του σταθμού από το 1980.

Όταν οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν, άφησαν πίσω λεηλατημένα γραφεία και ίχνη κατοχής. Στην είσοδο της ζώνης αποκλεισμού, τα σημάδια του πολέμου συνυπάρχουν με την ησυχία της φύσης: στρατιώτες, φυλάκια, αλλά και δάση που ανακτούν τον χώρο τους. Εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να ζήσουν, άγρια ζώα έχουν επιστρέψει – άλογα Πρζεβάλσκι, λύκοι, λυγξ, ακόμη και τεράστιοι γουλιανοί στα νερά του σταθμού.

Ωστόσο, η απομόνωση δεν σημαίνει ασφάλεια. Από τον Οκτώβριο του 2024, ο σταθμός έχει βιώσει τέσσερις ολικές διακοπές ρεύματος λόγω ρωσικών επιθέσεων, αναγκάζοντας τη χρήση γεννητριών για την ψύξη των καυσίμων. «Ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα να κατανοήσει», τόνισε ο Ταρακάνοφ. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος νέου περιστατικού μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή.»

Πηγή:Guardian