Εάν όλα κυλήσουν ομαλά στα σχέδια του Παναθηναϊκού με θέα στο νέο του γήπεδο, τότε ο Ροντινέι Μαρσέλο Ντι Αλμέιδα θα αποτελέσει σίγουρα «δύσκολη» απάντηση σε κάποιο ποδοσφαιρικό trivial pursuit του μέλλοντος: «Ποιος ο τελευταίος σκόρερ του Ολυμπιακού στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο;» θα στρώνεται χαλί για χάρη του.

Και όλο και κάποιος θα θυμάται το γελαστό παιδί από το Τατουί, που την περασμένη Κυριακή συμπλήρωσε 150 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ορόσημο είπατε; Κάπως έτσι. Ο δεύτερος εν ενεργεία σε συμμετοχές μετά τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο (164). Μέλος του top 10 των ξένων όλων των εποχών. Κόντρα στον Παναθηναϊκό έπιασε τον Ματιέ Βαλμπουενά στα 150 παιχνίδια.

Στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη Κυριακή (3/5) καλώς εχόντων των πραγμάτων θα πιάσει και τον Παπέ Αμπού Σισέ (151). Μέχρι να τελειώσει η σεζόν λοιπόν θα είναι στο top 7.

Πίσω από τον αξεπέραστο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (493 συμμ.). Τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί (225). Τον Μαντί Καμαρά (210). Τον Θρυλικό Ζιοβάνι (208). Τον Ομάρ Ελαμπντελαουί (170 συμμ.) και τον Νταβίδ Φουστέρ (169 συμμ.).

Στη ζώνη με το περιβραχιόνια. Και με κατορθώματα σαν ιστορία…

Ενας από τους πλέον χαρακτηριστικούς «ήρωες» της εποχής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του Conference League. Αναντικατάστατος στην ομάδα των 100 χρόνων που κέρδισε όλα τα ελληνικά τρόπαια.

Πολύτιμος και φέτος στη season 3. Κάποιος που ο βάσκος προπονητής όχι απλά εμπιστεύεται στον «κορμό» αλλά και που με τον καιρό επένδυσε πάνω στα χαρακτηριστικά του.

Ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέι δεξί μπακ και ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέι σε ρόλο δεξιού winger είναι δύο διαφορετικά σενάρια δράσης στο play book του προπονητή. Σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή μάλιστα φαίνεται πως οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να επενδύσουν το τελευταίο ποντάρισμα της φετινής σεζόν.

Επαιξαν έτσι στη Λεωφόρο, με τον Κοστίνια μπακ και τον Ροντινέι μπροστά του και πήραν τη νίκη που τους κράτησε ζωντανούς στο πρωτάθλημα. Αμφιβάλλει κανείς για το σχέδιο της Τούμπας;

O Ροντινέι έπιασε λιμάνι τον Γενάρη του 2023, από τη Φλαμένγκο. Δυο φορές κάτοχος του Λιμπερταδόρες και νικητής όλων των τίτλων της πατρίδας του με τη Mengao: 223 συμμετοχές (9 γκολ, 20 ασίστ) που τον διατηρούν μέχρι σήμερα στο top 15 της κορυφαίας ομάδας της Βραζιλίας – του Ζίκο, του Ζούνιορ και του Ζέρσον.

Ηταν ήδη 31 ετών και πολλοί αμφέβαλλαν για το πόσο εύκολο θα είναι για εκείνον να αφήσει για πρώτη φορά τη χώρα του και να τα καταφέρει στην άλλη άκρη του κόσμου.

Η ιστορία όμως έμελλε να τα πει αλλιώς. Την περασμένη Κυριακή με το γκολ του κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Ρόντι έφτασε τα γκολ της Φλαμένγκο (9). Τις ασίστ (28 συμμ.) τις έχει ξεπεράσει προ πολλού.

Οι αριθμοί του και τα τρόπαια στο ράφι λένε πως το ελληνικό του πέρασμα είναι εφάμιλλο. Ενας από τους καλύτερους ξένους όλων των εποχών.

Ο Ολυμπιακός και οι Βραζιλιάνοι έχουν την δική τους ιστορία: Ο Ζιοβάνι (1999-2005), ο Ριβάλντο (2004-2007), ο Ζε Ελίας (2000-2003), ο Ντουντού Σεαρένσε (2008-2011), ο Γκιγιέρμε (2018-2020). Ο Ντιόγκο (2008-2013), ο Λουτσιάνο Ντε Σόουζα (1998-2001), ο Ζούλιο Σέζαρ (2006-2008), ο Ραφίνια (2020-2021), ο Λεάντρο Σαλίνο (2013-2016), ο Τικίνιο Σοάρες (2021-2022), ο Σεμπά (2015-2018) στις επόμενες.

Και είναι και άλλοι πολλοί: Ο Εντού Ντρασένα (2002-2003), ο Φελίπε Σαντάνα (2015), ο Μπρούνο Βιάνα (2016), ο Ιγκόρ Σίλβα (2018-2020), ο Μπρούνο (2019-2021).

Ο Ροντερίκ Μιράντα (2018-2019) και ο Ρόνι Λόπες (2021-2022) που ήρθαν ως Πορτογάλοι αλλά που προφανώς ήταν Βραζιλιάνοι. Τον διάσημο Μαρσέλο που έμεινε στα μέρη μας μερικούς μήνες (2022-23).

Ενα ολόκληρο ρόστερ από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Ο Ροντινέι ήδη εξασφάλισε τη θέση του στις πρώτες σελίδες. Και έχει μπροστά του ακόμη έναν χρόνο.

Είναι από εκείνους που ανανέωσαν αμέσως μετά την κατάκτηση του Conference League.