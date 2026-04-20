Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Ροντινέι μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας του στη μάχη του τίτλου.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ των «ερυθρολεύκων», αναγνώρισε τη δυσκολία της βαθμολογικής κατάστασης, ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τα παρατήσει.

Όπως ανέφερε, η ομάδα πρέπει να συνεχίσει με την ίδια νοοτροπία και ένταση μέχρι το τέλος της σεζόν, διεκδικώντας τις πιθανότητές της στο πρωτάθλημα, παρά τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Όλα τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ξέρουμε ότι είναι δύσκολα, ειδικά εκτός έδρας. Θέλαμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός θέλει να δείχνει την ανωτερότητα του.

Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για τον τίτλο. Η μπάλα ήρθε από μακριά πάνω μου και μπορούσα να την κοντρολάρω και να πάω προς τα μέσα.

Στην καριέρα μου το σημαντικό ήταν να μοιράζω την μπάλα και όχι να σκοράρω. Ξέρουμε πως είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα στα υπόλοιπα ματς μέχρι το τέλος και θα δούμε τι θα γίνει».