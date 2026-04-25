Μέσα σε λίγες ώρες, στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε διάφορες περιοχές της πόλης, βεβαιώθηκαν συνολικά 793 τροχαίες παραβάσεις. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο συλλήψεις και δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Αναλυτικά, οι αστυνομικοί κατέγραψαν 267 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και 11 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Επιπλέον, σημειώθηκε μία παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και δύο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Εντοπίστηκαν ακόμη 18 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, τέσσερις παραβάσεις για υπερβολικό θόρυβο και τρεις για κίνηση σε πεζόδρομο. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις για στάθμευση δικύκλων σε πεζοδρόμια και 10 για έλλειψη σύνεσης και προσοχής κατά την οδήγηση.

Οι υπόλοιπες 461 παραβάσεις αφορούσαν διάφορες άλλες τροχαίες παραβάσεις, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας της Τροχαίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη.