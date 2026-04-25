Καμία αλλαγή πριν από την αναθεώρηση

Εν αρχή είναι η είδηση. Ο,τι διαβάσατε, ό,τι ακούσατε, ό,τι μάθατε ή ό,τι σας ψιθύρισαν στ’ αφτί, ότι δήθεν επίκειται ολοκληρωτική αλλαγή του τρόπου εκλογής των βουλευτών, όπως και μείωση του αριθμού τους, σε 250 από 300 που είναι σήμερα, γράψτε τα στο χιόνι. Θα βρείτε ακόμη λίγο στις κορυφές των οροσειρών. Επίσης ό,τι ακούσατε διά στόματος Κυριάκου Α’ περί καθιέρωσης ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή, γράψτε τα κι αυτά στο χιόνι, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα δείτε να υλοποιούνται. Οχι τώρα, αλλά ούτε στο άμεσο μέλλον. Θα προηγηθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος, από την επόμενη Βουλή, και στη συνέχεια, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει που λέγανε οι γιαγιάδες μας, θα ξεκινήσει αυτή η ωραία συζήτηση.

Η πληροφόρηση περί των ανωτέρω προέρχεται από έγκυρη κυβερνητική πηγή, πιο έγκυρη δεν γίνεται, και όσα παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα υπό τύπον διαρροών, δηλώσεων, έμμεσων αναφορών δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια απόπειρα να πεταχτεί η μπάλα στην εξέδρα ή στα μνήματα αν προτιμάτε. Απλά, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ προσπάθησε, ανεπιτυχώς, ο άνθρωπος να αλλάξει την ατζέντα που είχε παραφορτωθεί με ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, τα «πτυχιακά» του Λαζαρίδη κ.λπ. κ.λπ.

Συνοψίζω: καμία αλλαγή στο μοντέλο εκλογής των βουλευτών. Ούτε γερμανικό, ούτε αυστριακό, ούτε βρετανικό. Ελληνικό, όπως το ξέρουμε.

«Εργο» ΠΑΣΟΚ

Και άκου τώρα, και κάτι ακόμη, σε σχέση με αυτό. Το σχέδιο για καθιέρωση στα μέρη μας του γερμανικού μοντέλου εκλογής, με 250 βουλευτές, μονοεδρικές περιφέρειες, ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών με συνενώσεις κ.λπ. και μείωση του αριθμού των μείζονων περιφερειών από 13 σε 7, το είχε επεξεργαστεί το… ΠΑΣΟΚ (ω ναι!), το 2008.

Θες και κάτι ακόμη; Πάρ’ το κι αυτό: επικεφαλής της σχετικής επιτροπής που είχε δημιουργήσει ο τότε πρόεδρος του Κινήματος Γιώργος Παπανδρέου, ήταν ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, παλιά καραβάνα στα εκλογικά. Η επιτροπή Παπαϊωάννου συνεπικουρείτο από τον Ηλία Νικολακόπουλο, γνωστό αναλυτή των δημοσκοπήσεων – τον θυμάστε – ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες, έχοντας στο πλευρό του έναν νέο επιστήμονα, ο οποίος ακούει στο όνομα… Θόδωρος Λιβάνιος!!

Ναι, πρόκειται για τον νυν υπουργό Εσωτερικών! Για την ιστορία, η «επιτροπή Παπαϊωάννου» ολοκλήρωσε το έργο της, τον Ιούνιο του 2008, και παρέδωσε την πρόταση ολοκληρωμένη, στον τότε γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ραγκούση.

ΟΚ, το καταλάβατε. Ολα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα το ίδιο μένουν…

(Τι έγινε με την πρόταση, όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2009; Τίποτε δεν έγινε. Την κατάπιε, όπως και πολλά αλλά, η οικονομική κρίση της χώρας)

Παραμυθένιο αυτοπλασάρισμα

Τα όμορφα παραμύθια, όμορφα στήνονται. Ειδικά αν εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους. Παρακολουθώ από την αρχή της εβδομάδας να αναπαράγεται σε διάφορα μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, και πάντα στο πλαίσιο να φανεί ότι ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας συνεγείρει (τι ρήμα!) πλήθη της Κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ που περιμένουν πώς και πώς να αναγγείλει το κόμμα και να σπεύσουν να ενταχθούν, «είδηση» η οποία αφορά την πιθανή ένταξη στο κόμμα, περιφερόμενου πολιτευτή.

Ο περί ου ο λόγος ονομάζεται Νυφούδης, είναι επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου τροφίμων (έχει ανοίξει μαγαζί και στο Λονδίνο), αλλά αντί να ασχοληθεί με το πώς θα πάει καλύτερα το εμπόριο που κάνει, έχοντας φάει την «πετριά» της πολιτικής, προσεγγίζει τον Τσίπρα, για καριέρα. Αντιγράφω, ως έχει, κείμενο, που δημοσιεύτηκε «πανομοιότυπα» σε διάφορα μέσα, και βγάλτε συμπέρασμα:

«Σε προχωρημένο (!!!) στάδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται οι συζητήσεις του Νίκου Νυφούδη με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με την ανάληψη νευραλγικού ρόλου στο υπό διαμόρφωση νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία (χα!), οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά (!!!), με το ενδεχόμενο να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου να θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό (!!!)».

Ο τύπος ήταν παλιά στο Ποτάμι του Στ. Θεοδωράκη, και τώρα, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από το κείμενο, αυτοπλασάρεται για εκπρόσωπος Τύπου του Τσίπρα. Είναι δε τέτοιο το… αυτοπλασάρισμα, που αμφιβάλλω, πραγματικά, αν ο Τσίπρας τον έχει καν στο μυαλό του. Αλήθεια…

Ταξίδι για δύο φωτογραφίες

Δεν το αποκλείω βέβαια, με την απροθυμία που δείχνουν πολλά στελέχη να πλαισιώσουν το νέο εγχείρημα. Ο Τσίπρας είναι ικανός, μέχρι Μπίστη να πάρει κοντά του, προκειμένου να δείξει ότι κάνει δουλίτσα στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Δεν το συζητάμε αυτό. Εδώ την Τρίτη το βράδυ στην εκδήλωση για το βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη στο Public Συντάγματος, εκείνος ο πρώην πασόκος ο Σαουλίδης κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βγάλει δυο φωτογραφίες με τον αρχηγό. Αρα, μπορεί κάτι να «παίζει» και με αυτόν τον Νυφούδη αφού οι… πληροφορίες συγκλίνουν ότι οι δύο πλευρές… βρίσκονται πολύ κοντά!.. Γελάνε και τα τσιμέντα, με κάτι τέτοια, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει…

Τέσσερις μήνες χωρίς τηλέφωνο

Το παράπονο, και τη δικαιολογημένη θα την κρίνω, οργή αναγνώστη μου εκ Τήνου, επιθυμώ να μεταφέρω, καθότι υφίσταται μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία, με την Cosmote Telekom. Παραμένει χωρίς σταθερό τηλέφωνο, εδώ και ένα 4μηνο (!!!), πάρα τις επανειλημμένες οχλήσεις του, στο 5ψήφιο τηλεφωνικό κέντρο του οργανισμού. Τι έχει συμβεί; Τον παρελθόντα Ιανουάριο, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην… ανεμοδαρμένη Τήνο, κόπηκε το καλώδιο που συνέδεε το σπίτι του. Εκτοτε ο άνθρωπος τηλεφωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα στον 5ψήφιο της Cosmote Telekom, καταγράφουν τη βλάβη ξανά και ξανά, αλλά όσο είδατε εσείς τεχνικό να την αποκαθιστά, άλλο τόσο είδε κι αυτός. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι στο μεταξύ, όπως εγγράφως με διαβεβαιώνει, «πληρώνω κανονικά κάθε μήνα. Γιατί αν δεν πληρώσω, όπως μου δήλωσαν, θα κόψουν την παροχή. Τραγέλαφος. Βέβαια μετά, αφού αποκατασταθεί η βλάβη, μου υποσχέθηκαν, ότι θα συμψηφιστεί το πόσο με τρέχουσες χρεώσεις»!..

Ο άνθρωπος, συνταξιούχος δικηγόρος ων, δηλώνει σε απόγνωση, κι εγώ από την πλευρά μου, διερωτώμαι πού ακριβώς έχει χαθεί η κοινωνική ευαισθησία των απρόσωπων μεγάλων οργανισμών. Κύριε Νεμπή μου, δεν είναι κακό να τρέχετε πίσω από τους ισολογισμούς και τους στόχους, αλλά ξέρετε, υπάρχει εκεί έξω ένας κόσμος, που το προσωπικό του πρόβλημα τα υπερβαίνει όλα αυτά. Και περιμένει κάτι να κάνετε…

«Από την οδό Στουρνάρα 75»

Περί του βιβλίου, το οποίο θα εισηγηθώ για σήμερα, θα παρακαλέσω τους αναγνώστες μου, να δείξουν μια ανοχή, καθότι αφορά «έναν από μας». Πρόκειται για τη «μαρτυρία βίου» ενός εξαίρετου συναδέλφου, ο οποίος διακόνησε επί δεκαετίες την ελληνική δημοσιογραφία, με αξιοπρέπεια, ήθος, παρρησία, ευθυκρισία και κυρίως με αντικειμενικότητα και προσήλωση στη δεοντολογία (αξίες δυστυχώς δυσεύρετες στην εποχή μας). Αναφέρομαι στο βιβλίο του σπουδαίου Γιάννη Τζαννετάκου, ο οποίος έγραψε ιστορία ως διευθυντής του 9.84, συντροφεύοντας τα πρωινά μας, με εκείνη τη χαρακτηριστική φωνή, που ανέλυε με κριτικό μάτι, και συχνά παιγνιώδη διάθεση, την πολιτική επικαιρότητα.

Είναι ανελαστικός ο χώρος της στήλης για να περιγράψει την πορεία του στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, αλλά και τον έντυπο Τύπο. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Από την οδό Στουρνάρα 75», απ’ όπου και ξεκίνησε αυτό το μακρύ, συναρπαστικό ταξίδι στα δημόσια πράγματα, και όπως ο ίδιος σημειώνει, με αυτό «επιχειρεί να μοχλεύσει (…) πολλαπλές υβριδικές καταστάσεις (…) αποτιμά όσα δημόσια πρόσωπα έχει γνωρίσει» και διευκρινίζει προς αποφυγήν παρεξηγήσεων ότι το πόνημά του «δεν φιλοξενεί αυτοβιογραφία, ούτε υποκύπτει στον πειρασμό της μυθοπλασίας, παρά τα φαινόμενα…». Στα συν του βιβλίου, και για τους ρέκτες των ωραίων ελληνικών, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, τόσο γνώριμη στους ακροατές του…