Μία ευρεία στρατηγική συμφωνία που αναβαθμίζει και εμβαθύνει περαιτέρω τις ελληνογαλλικές σχέσεις σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία υπέγραψαν το Σάββατο (25/4) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, στο Μεταναστευτικό, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον, στην παιδεία και στον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών.

«Πρόκειται για συμφωνία που κάνει την Ελλάδα πιο ασφαλή, αναβαθμίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και δημιουργεί περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες και συνέργειες σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας» επισημαίνουν και προσθέτουν: «Ελλάδα και Γαλλία γίνονται άξονας στον χώρο της Μεσογείου, με κοινές θέσεις υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και της πολυμέρειας, στήριξη στο Δίκαιο της Θάλασσας και την UNCLOS, γεγονός που ενισχύει τα ελληνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα καλύτερο συντονισμό με τη Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυροποιώντας τη θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, στήριξη στη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των διακινητών, αλλά και ενισχυμένη συνεργασία στην παιδεία.

Ταυτόχρονα, ανανεώνεται η ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, του 2021. Η ανανέωση ισχύει για πέντε χρόνια (υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών). Στη συνέχεια η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα (ανά 5ετία), εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την εξέλιξη μιας σχέσης πολυεπίπεδης, ουσιαστικής με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς των δύο εθνών, στις ίδιες αρχές και αξίες αλλά και στα αμοιβαία συμφέροντα των δύο λαών. «Με στοιχεία που σφυρηλατήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή μας τόσο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όσο και στην ΕΕ αλλά όσο και διμερώς βέβαια και τα αποτελέσματα μάλιστα στον αμυντικό τομέα είναι περισσότερο από ορατά».

Αναφέρθηκε στην ευκαιρία που είχαν να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» που μόλις επέστρεψε μετά από παραμονή 40 ημερών στα ανοιχτά της Κύπρου καθώς και στις φρεγάτες που θα παραδοθούν μέχρι το 2028 και προσέθεσε:

«Ενώ και οι δυνατότητες της Πολεμικής μας Αεροπορίας έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά με την παράδοση και επιχειρησιακή λειτουργία 24 μαχητικών Ραφάλ αλλά φυσικά και μέσα από μία πολύπλευρη συμμαχία -ενδεικτικά να αναφέρω τη συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα για την αναβάθμιση των πυραύλων Μίκα. Όλα αυτά ενισχύουν την αποτρεπτική μας ισχύ, θωρακίζουν όμως τόσο τα εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και παράλληλα δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη κρίση στην περιοχή η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Μεγαλονήσου κι έχω πολύ ισχυρές μνήμες -αγαπητέ Εμανουέλ- από την κοινή μας παρουσία στην Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη διότι αποδείξαμε με αυτόν τον τρόπο ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι με λόγια».

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η ελληνογαλλική συμπόρευση είχε προηγηθεί όλων των τελευταίων σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. «Θα έλεγα λοιπόν ότι απεδείχθη προνοητική και έγκαιρη στο πεδίο της ασφάλειας και της σταθερότητας και υπήρξε με τον τρόπο της ένας πρόδρομος της ευρύτερης ανάγκης για στρατηγική αυτονομία συνολικά της ηπείρου μας. Κάτι για το οποίο μιλάμε οι δυο μας τουλάχιστον εδώ και αρκετά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με κοινά προγράμματα και συμπαραγωγές, με επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα».

Στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η δέσμευση Ελλάδας και Γαλλίας να συνδράμει η μία χώρα την άλλη αν χρειαστεί είναι «μπετόν αρμέ» ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι για τη Γαλλία και την Ελλάδα το άρθρο 42.7 της ΕΕ είναι πάρα πολύ ισχυρό και με την καινούργια εταιρική σχέση ενισχύεται.

Οι εννέα συμφωνίες μεταξύ Ελλαδας και Γαλλίας που υπεγράφησαν στο Μέγαρο Μαξίμου

Τελετή υπογραφής σειράς συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ξεκινώντας από την ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Προέδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Υπεγράφησαν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς των δύο χωρών:

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France.