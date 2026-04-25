Στις στενές σχέσεις Ελλάδας–Γαλλίας αναφέρονται εκτενώς σημερινά δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, ενώ τηλεοπτικοί σταθμοί που αναμετέδωσαν τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από την Αθήνα, υπογραμμίζουν τις τοποθετήσεις τους για την ανάγκη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις αναφορές τους στις εξελίξεις της ενεργειακής αγοράς.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, σε δημοσίευμα με τίτλο «Στην Αθήνα, ο Εμανουέλ Μακρόν επανεκκινεί τη στρατηγική εταιρική σχέση Γαλλίας–Ελλάδας» και υπότιτλο «Κύριος στόχος της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η ανανέωση της στρατηγικής αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2021 μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας και η οποία λήγει φέτος», τονίζεται ότι κατά το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν, που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Γάλλος Πρόεδρος υπενθύμισε το βάθος των δεσμών που συνδέουν Παρίσι και Αθήνα «εδώ και εκατοντάδες χρόνια».

Η Le Figaro επισημαίνει πως η σχέση αυτή τροφοδοτείται από την ιστορία και τα σύμβολα, με τον Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται στις επισκέψεις του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το 1963, καθώς και του Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, του πρώτου ξένου ηγέτη που επισκέφθηκε την ελληνική πρωτεύουσα μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974. Παράλληλα, γίνεται λόγος για τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας –ιδίως της πυρηνικής–, του εμπορίου και του πολιτισμού.

Η αμυντική διάσταση της επίσκεψης Μακρόν

Στον αμυντικό τομέα επικεντρώνεται η ηλεκτρονική εφημερίδα TÉLÉGRAMME, η οποία, σε δημοσίευμα με τίτλο «Η Naval Group βρίσκεται σε καλή θέση», εκτιμά ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα επιστρέψει από την Ελλάδα με νέες συμβάσεις για τη ναυπηγική βιομηχανία. Το ρεπορτάζ εστιάζει στη γεωοικονομική και αμυντική διάσταση της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου.

Η εφημερίδα αναλύει το πλαίσιο της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, που έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μέσω μεγάλων εξοπλιστικών συμφωνιών, κυρίως στον ναυτικό τομέα. Επισημαίνεται ότι η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα δεν έχει μόνο πολιτικό και διπλωματικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη οικονομική και βιομηχανική διάσταση.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι τέτοιες συμφωνίες εντάσσονται στη στρατηγική της Γαλλίας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής «στρατηγικής αυτονομίας» στην άμυνα, όπου η συνεργασία με χώρες όπως η Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας.

Οι δηλώσεις για τη Μέση Ανατολή και την ενέργεια

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο τηλεοπτικός σταθμός BFM, ο οποίος αναμετέδωσε εκτενή αποσπάσματα από τη συνέντευξη Τύπου του Γάλλου Προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού. Το ρεπορτάζ επικεντρώνεται στις δηλώσεις των δύο ηγετών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη επιστροφής της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την αμοιβαία βοήθεια που προβλέπεται στο πλαίσιο της ΕΕ για ζητήματα άμυνας και το πώς η πρόβλεψη αυτή εφαρμόστηκε στην περίπτωση της πρόσφατης επίθεσης της Χεζμπολάχ κατά της Κύπρου. Τέλος, δημοσιεύματα των εφημερίδων Le Monde και Libération εστιάζουν στη διαβεβαίωση του Γάλλου Προέδρου ότι δεν αναμένεται έλλειψη καυσίμων στη Γαλλία.