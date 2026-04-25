Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν από νωρίς το πρωί στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Μπαμακό και σε πολλές πόλεις του Μάλι, ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και ένοπλες οργανώσεις που εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι μαχητές τζιχαντιστικών οργανώσεων και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA) επιτέθηκαν από κοινού σε στρατόπεδα και άλλους στόχους, τόσο στο Μπαμακό όσο και σε άλλες περιοχές. Προς το μεσημέρι, οι αντάρτες τουαρέγκ του FLA ανακοίνωσαν ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ.

Το Μαλί, χώρα της ζώνης του Σάχελ, κυβερνάται από στρατιωτική χούντα που ανέλαβε την εξουσία μετά από δύο διαδοχικά πραξικοπήματα το 2020 και το 2021. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και πως οι στρατιωτικές δυνάμεις «εξουδετερώνουν τους επιτιθέμενους τρομοκράτες».

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαμακό και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάλεσαν τα μέλη του προσωπικού τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους, λόγω της έντασης που επικρατεί.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία τεράστια συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρη τη χώρα, σε πρωτοφανή κλίμακα από το 2012, όταν η κυβέρνηση έχασε το ήμισυ της επικράτειας», δήλωσε ο Charlie Werb, αναλυτής του Aldebaran Threat Consultants (ATC).

Το Μαλί παραμένει βυθισμένο σε βαθιά κρίση ασφαλείας από το 2012, με συνεχείς επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και αυτονομιστικών και εθνοτικών κινημάτων όπως το FLA.