Δεν ξέρω τώρα, είναι καλό να σ’ επαινεί ο Τραμπ, ή να το πάρω ανάποδα να πα να βρω μια τρύπα να την χωθώ να μη με βλέπει ανθρώπου μάτι;

Εχω κι εγώ τις αναρωτήσεις μου. Αλλά βλέπεις κι ο δικός μας ο πρωθυπουργός απεδείχθη σφόδρα μαλαγάνας (δεν θέλω ν’ αλλάξω κουβέντα αλλά στο φόρουμ των Δελφών μίλησε κι ο Τσίπρας. Αστα. Αστα), το τι του έταξε ο Κυριάκος του παλίμπαιδα με το τσουλούφι τέντα, άνθρωπος δεν το πιστεύει. Και «τι φιλόξενοι είμαστε μεις; Και πώς θα τον υποδεχθούμε, πώς θα τον περποιθούμε, τι θα τον ταΐσουμε, το ντολμαδάκι στο στόμα ένα ένα θα του βάζουμε.

Στα μπαμπάκια θα τον έχουμε τον ανασούμπαλο, τον ασυνάρτητο» όχι που στον ίδιο τον Λευκό τον Οίκο του μέσα, τον βγάλανε κλοτσηδόν απ’ το δωμάτιο των επιχειρήσεων γιατί, λέει φώναζε, αναψοκοκκίνιζε, δάγκανε, χτύπαγε χέρια πόδια στη μοκέτα και δεν μπορούσανε οι αμερικανάνθρωποι να σώσουνε τον πιλότο που είχε χαθεί στα κορφοβούνια του Ιράν.

Ενώ εμείς εδώ, και μέσα στα ιδιαίτερά μας θα τον βάλουμε κι ας μας κάνει ό,τι θέλει, τι τον έχουμε τον Ξένιο Δία μόνο για την Κοβέσι;

(Επίσης ο Τσίπρας εκεί παραδίπλα απ’ την Κοβέσι δήλωσε με θάρρος περίσσιο ότι «Θα επιστρέψω τώρα γιατί έχω ευθύνη να επιστρέψει η σταθερότητα στη χώρα». Ναι αγόρι μου ό,τι πεις, να επιστρέψεις, μόνο μην ξεχάσεις καμάρι μου να πάρεις μαζί σου και τον συνεργάτη σου, τον κ. Καμμένο να τον βάλεις στη θέση του. Να τον ξανακάνεις Υπουργό Εθνικής Αμυνας να τον ντύσεις βατραχάνθρωπο να ρίχνει στεφάνια στις βραχονησίδες και να του στρώνουν τα κόκκινα χαλιά στα βότσαλα να ραίνει με δάφνες τους Σαλαμινομάχους στην Κυνοσούρα από καρσί στο Πέραμα) κι ο Πλανητάρχης όμως πούχει και το ακαταλόγιστο, το τι είπε κι αυτός για την Ελλάδα, μέλι έσταξε ο στόμας του. «Φανταστική χώρα» λέει «μας βοήθησε πολύ».

– Είδες πού φτάσαμε Αναμπέλα μου, εμείς που λιμοκτονούμε εδώ στο λεκανοπέδιο βρεθήκαμε να βοηθάμε κοτζάμ Αμερική.

(Οπως πολύ σωστά καταλάβατε αυτή τη στιγμή με έχουν χακάρει από Νέο Ψυχικό μεριά, και μια κυρία συνομιλεί παράλληλα με το κείμενο με μια άλλη ονόματι Αναμπέλα. Εκτός αν είναι Predator spyware οπότε εντάξει δεν είναι για ν’ ανησυχώ. Συνηθισμένα πράγματα. Αντιμετωπίσιμα).

Τώρα στα δικά μας ο Τραμπ ο ακαταλόγιστος δεν σταμάτησε στην Ελλάδα. Προχώρησε και στον πρωθυπουργό μας. Είπε επί λέξει «Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης» το είπε πεντακάθαρα. «Mitsotakis is a terrific guy». Μωρέ terrific δεν το συζητώ. Πιο terrific πεθαίνεις. Αλλά μη νομίζεις terrific ξεterrific έχει κι αυτός προβλήματα. Του την είπε ο Τσίπρας από Δελφούς. Τ’ ακούσανε και τα νερά της Κασταλίας και ήρθανε τα μπρος πίσω.

Κατόπιν τούτου, είπε, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κύριος Τσίπρας.

«Ο Μητσοτάκης πρέπει να παραιτηθεί».

{- Τ’ άκουσες Αναμπέλα;

– Σοβαρά τώρα;

– Πιο σοβαρά δεν γίνεται.

– Κι αυτός θα παραιτηθεί;

– Βεβαίως. Αφού το είπε ο Τσίπρας.

– Ασε μας κουκλίτσα μου}.

Τώρα σιγουρεύτηκα. Το Predator είναι. Παρακολουθούμαι ασυστόλως, και μπλέξανε οι γραμμές μας.

Μπλέξαμε.

Χαιρετώ.