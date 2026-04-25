Ενα καθηλωτικό έργο του Αλμπέρτο Τζακομέτι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της προσοχής των συλλεκτών. Οχι μόνο επειδή είναι εμβληματικό για την πορεία του εκ των κορυφαίων της μοντέρνας γλυπτικής, ούτε μόνο επειδή προέρχεται από μια σπουδαία συλλογή, αλλά και επειδή η εκτίμηση της αξίας του ανέρχεται στο μισό του τζίρου ολόκληρης της διήμερης δημοπρασίας που οργανώνει ο οίκος Sotheby’s για τις 19 και τις 20 Μαΐου.

Πρόκειται για το «Ξέφωτο (Σύνθεση με εννέα μορφές)» που σχεδιάστηκε το 1950 και χυτεύτηκε μία δεκαετία αργότερα. «Ο Τζακομέτι έφτασε σε αυτή τη σύνθεση τυχαία, κι όμως μοιάζει απολύτως αναπόφευκτη – εννέα μορφές που φαίνεται να φέρουν το βάρος όλων όσων θα εξερευνούσε σε όλη την υπόλοιπη καριέρα του», σχολιάζει η επικεφαλής της δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, Αλέγκρα Μπετίνι.

Ο καλλιτέχνης δούλευε, εκείνη την περίοδο, πάνω σε μια σειρά μεμονωμένων μορφών και κάποια μέρα, καθώς καθάριζε το τραπέζι εργασίας του, τις τοποθέτησε στο πάτωμα και εντυπωσιάστηκε από τη διάταξη, η οποία διατηρήθηκε σε αυτό το έργο. «Αυτά είναι το πρώτο γλυπτό που είναι όπως ήθελα», έγραψε ο Τζακομέτι στον γκαλερίστα του στο Παρίσι, Πιερ Ματίς.

Η εκτίμηση για το έργο κυμαίνεται μεταξύ 18 και 20 εκατ. δολαρίων, όταν ο τζίρος από την πώληση της συλλογής Ντέιβιντ και Σοσάνας Γουίνγκεϊτ, στην οποία ανήκει, υπολογίζεται ότι θα αποφέρει από 37 έως 53 εκατ. δολάρια.

Η συλλογή μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης που συγκρότησε το ζεύγος Γουίνγκεϊτ σε διάστημα περίπου επτά δεκαετιών πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, σε βραδινές και ημερήσιες δημοπρασίες. Το σύνολο, που περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα σημαντικών καλλιτεχνών όπως οι Αλμπέρτο Τζακομέτι, Βασίλι Καντίνσκι, Ρόι Λίχτενσταϊν, Κένεθ Νόλαντ, Μαρκ Ρόθκο και Βαρβάρα Στεπάνοβα, εκτιμάται ότι θα αποφέρει από 37 έως 53 εκατομμύρια δολάρια.

«Ο,τι αγοράζαμε, το αγοράζαμε πραγματικά για να το απολαμβάνουμε», είχε πει κάποτε ο Ντέιβιντ Γουίνγκεϊτ (1921-2011), «όχι για να το κλείσουμε σε ένα θησαυροφυλάκιο ως επένδυση».

Εκτός από το έργο του Τζακομέτι, που θα δώσει το «παρών» και με δεύτερο έργο μια «Ανδρική προτομή (Νέα Υόρκη Ι)» που εκτιμάται μεταξύ 2 και 3 εκατ. δολαρίων – η συλλογή του προέδρου εταιρείας αεροδιαστημικών κατασκευών και της γλύπτριας συζύγου του, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο σε ηλικία 104 ετών, ξεχωρίζει και το «Ατιτλο» (περ. 1959) του Ρόθκο – ένα φωτεινό έργο με λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε καμβά – να εκτιμάται μεταξύ 5 και 7 εκατ. δολαρίων.

27 έργα του Τζορτζ Κόντο {LF}από την πρώην σύζυγό του

Τα «απομεινάρια» ενός διαζυγίου συνθέτουν την πρώτη μονοσυλλεκτική δημοπρασία έργων του Τζορτζ Κόντο με έργα του που δεν έχουν ποτέ ως τώρα εκτεθεί ή διατεθεί προς πώληση. Ο θησαυρός των 27 αυτών έργων ανήκει στην πρώην σύζυγο του εικαστικού, Αννα. Πρόκειται για έργα που απέκτησε στη συμφωνία που ακολούθησε το διαζύγιό της με τον καλλιτέχνη ύστερα από 28 χρόνια γάμου (1989–2017). Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου από τον οίκο Christie’s, ο οποίος και αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ότι κάθε έργο αντιπροσωπεύει «ένα διαφορετικό κεφάλαιο και ένα συγκεκριμένο σύνολο αναμνήσεων για την Αννα». Το ακριβότερο εξ αυτών – βάσει εκτίμησης – είναι ένα «Ατιτλο» του 2010 (φωτογραφία) με την αξία του να κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 700.000 δολαρίων, ενώ ένα γλυπτό από την πρώτη περίοδο της γνωριμίας τους στη Γαλλία εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 300.000 δολαρίων.

Ο σημαντικότερος Ρενουάρ της αγοράς εδώ και δεκαετίες

Για πρώτη φορά ύστερα από 97 χρόνια, το έργο «Η γυναίκα με τις πασχαλιές (Πορτρέτο της Νινί Λόπεζ)» του Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ πρόκειται να βγει σε δημοπρασία, στις 18 Μαΐου από τους Christie’s με την εκτίμηση να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35 εκατ. δολαρίων. Το έργο που φιλοτεχνήθηκε μεταξύ των ετών 1876-77 απεικονίζει τη Νινί Λόπεζ, μια νεαρή παριζιάνα ηθοποιό, ως μια χρυσομαλλούσα με λευκό δέρμα και ροδαλά μάγουλα, που κοιτάζει στο βάθος ενώ κρατά ένα μπουκέτο από λευκά και ροζ λουλούδια.

Από το 1929 ανήκει σε μία από τις σημαντικότερες, αν όχι τη σημαντικότερη, οικογένεια συλλεκτών στην Αμερική κατά τον 20ό αιώνα, τους Πέισον, οι οποίοι και τον απέκτησαν έναντι 100.000 δολαρίων. Παρότι οι επιμελητές των Christie’s έχουν χαρακτηρίσει τον πίνακα ως «το σημαντικότερο έργο του Ρενουάρ που εμφανίζεται στην αγορά εδώ και δεκαετίες», είναι απίθανο να πλησιάσει το ρεκόρ του καλλιτέχνη σε δημοπρασία, που σημειώθηκε το 1990 ύψους 78,1 εκατ. δολαρίων.