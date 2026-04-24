Πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τζένη Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία πλήθος θεατών. Ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης.
«Μ’ άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα αρέσει στον κόσμο, είναι μία πολύ αγαπημένη ταινία. Παίζεται χρόνια και την αγαπάει ο κόσμος και νομίζω ότι θα αγαπήσει εξίσου και το θεατρικό».
Από την πλευρά της, η Χάρις Αλεξίου λέει: «Είναι ένας φόρος τιμής σε αυτούς τους ήρωες του ελληνικού σινεμά. Εγώ συγκινούμαι και μόνο που βλέπω τις εικόνες αυτές και μόνο που με κάνει να θυμάμαι αυτά που έχουμε ζήσει μαζί τους και το ότι τους ξαναζωντανεύουμε. Είναι ένας φόρος τιμής».
Στην κάμερα του «Buongiorno» μίλησαν επίσης ο Νίκος Καραθάνος (σκηνοθέτης), ο Χρήστος Λούλης και η Ζέτα Μακρυπούλια.
«Ο κινηματογράφος δεν αγαπάει το θάνατο»
Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκ αιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.
Ταυτότητα παράστασης
Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς
Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος
Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης
Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Κίνηση: Αμάλια Μπένετ
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη
Συνεργάτες Σκηνοθέτες: Δημήτρης Σταυρόπουλος & Ορέστης Σταυρόπουλος
Φωτογραφίες promo: Γιώργος Καπλανίδης
Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή
Βίντεο: Light in the box
Make up: Όλγα Φαλέι
Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας
Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά
Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές
Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.