Πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τζένη Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία πλήθος θεατών. Ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης.

«Μ’ άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα αρέσει στον κόσμο, είναι μία πολύ αγαπημένη ταινία. Παίζεται χρόνια και την αγαπάει ο κόσμος και νομίζω ότι θα αγαπήσει εξίσου και το θεατρικό».

Από την πλευρά της, η Χάρις Αλεξίου λέει: «Είναι ένας φόρος τιμής σε αυτούς τους ήρωες του ελληνικού σινεμά. Εγώ συγκινούμαι και μόνο που βλέπω τις εικόνες αυτές και μόνο που με κάνει να θυμάμαι αυτά που έχουμε ζήσει μαζί τους και το ότι τους ξαναζωντανεύουμε. Είναι ένας φόρος τιμής».

Στην κάμερα του «Buongiorno» μίλησαν επίσης ο Νίκος Καραθάνος (σκηνοθέτης), ο Χρήστος Λούλης και η Ζέτα Μακρυπούλια.