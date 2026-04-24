Ένα νέο χάπι που συνδυάζει τρία αντιυπερτασικά φάρμακα χαμηλής δόσης φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής εγκεφαλικού επεισοδίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης διεθνούς κλινικής δοκιμής, η οποία δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, η θεραπεία μείωσε τον κίνδυνο επανεμφάνισης εγκεφαλικού κατά 39% σε ασθενείς που είχαν στο παρελθόν ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.

Η μελέτη TRIDENT, υπό την καθοδήγηση του George Institute for Global Health, περιέλαβε 1.670 ασθενείς από διάφορες χώρες. Όλοι είχαν υποστεί ενδοεγκεφαλική αιμορραγία — τη σοβαρότερη μορφή εγκεφαλικού επεισοδίου που προκαλείται από αιμορραγία στον εγκέφαλο — και παρουσίαζαν συστολική αρτηριακή πίεση μεταξύ 130 και 160 mmHg.

Η θεραπεία, γνωστή ως GMRx2, συνδυάζει τελμισαρτάνη, αμλοδιπίνη και ινδαπαμίδη σε ένα ενιαίο καθημερινό χάπι, με χαμηλότερες δόσεις από αυτές που συνήθως χορηγούνται μεμονωμένα. Σε διάστημα παρακολούθησης τριών ετών, εγκεφαλικό επεισόδιο σημειώθηκε στο 4,6% των ασθενών που έλαβαν GMRx2, έναντι 7,4% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Οι ασθενείς που λάμβαναν το φάρμακο είχαν επίσης μέση συστολική πίεση χαμηλότερη κατά 9 mmHg σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, με τη διαφορά να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. Πέρα από την πρόληψη εγκεφαλικού, το GMRx2 μείωσε τα σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα — όπως μη θανατηφόρο εγκεφαλικό, μη θανατηφόρο έμφραγμα και καρδιαγγειακό θάνατο — κατά 33%.

Τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν αντίστοιχα μεταξύ των δύο ομάδων, με περιστατικά όπως κόπωση, ζάλη και πτώσεις να εμφανίζονται με παρόμοια συχνότητα.

Τα αποτελέσματα της TRIDENT εντάσσονται σε ένα κύμα καινοτομίας στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου. Η δοκιμή OCEANIC-STROKE, που δημοσιεύθηκε επίσης στο New England Journal of Medicine, έδειξε ότι η ασουντεξιάνη — ένα πειραματικό αντιπηκτικό της Bayer που στοχεύει τον Παράγοντα XIa — μείωσε τα υποτροπιάζοντα ισχαιμικά εγκεφαλικά κατά 26%, χωρίς αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 12.327 ασθενείς από 37 χώρες.

Παράλληλα, μια δοκιμή Φάσης ΙΙΙ της βαξδροστάτης, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, έδειξε ότι η αναστολή της αλδοστερόνης μείωσε τη συστολική πίεση κατά σχεδόν 10 mmHg σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση.

Η George Medicines, βιοφαρμακευτική εταιρεία πίσω από το GMRx2, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της δοκιμής ως καθοριστικό σταθμό. «Η δοκιμή TRIDENT σηματοδοτεί μια καθοριστική πρόοδο στην κατανόηση του πώς η βελτιωμένη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων μετά από ενδοεγκεφαλική αιμορραγία», δήλωσε ο Mark Mallon, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο αποτράπηκε για κάθε 35 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με GMRx2. Εάν το φάρμακο λάβει ευρεία έγκριση και χρήση, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη φροντίδα μετά το εγκεφαλικό για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.