Τα εμβόλια mRNA που χρησιμοποιούνται στη μάχη της ανθρωπότητας κατά του καρκίνου βρέθηκαν στο επίκεντρο της φετινής ετήσιας συνόδου της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα του Καρκίνου (AACR) στο Σαν Ντιέγκο, όπου ερευνητές παρουσίασαν ενθαρρυντικά κλινικά δεδομένα.

Η Moderna δημοσιοποίησε αποτελέσματα Φάσης 1/2 για την πειραματική θεραπεία mRNA-4359, η οποία σε συνδυασμό με την pembrolizumab εμφάνισε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 83% σε 12 ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα. Καταγράφηκαν δύο πλήρεις και οκτώ μερικές ανταποκρίσεις, ενώ το ποσοστό ελέγχου της νόσου ανήλθε στο 92%. Ο FDA έχει ήδη χορηγήσει χαρακτηρισμό Fast Track για τον συνδυασμό αυτό σε μελάνωμα ανθεκτικό σε αναστολείς σημείων ελέγχου. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο AACR (17–22 Απριλίου) και συμπληρώνουν προηγούμενα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) του 2025.

Παράλληλα, το Memorial Sloan Kettering Cancer Center παρουσίασε εξαετή παρακολούθηση κλινικής δοκιμής Φάσης 1 για εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου του παγκρέατος, που ανέπτυξαν η Genentech και η BioNTech. Από τους οκτώ ασθενείς των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίθηκε, οι επτά — ποσοστό 87,5% — παραμένουν εν ζωή τέσσερα έως έξι χρόνια μετά την εγχείρηση, έναντι δύο στους οκτώ που δεν ανταποκρίθηκαν. Ο πρώτος ασθενής που έλαβε τη θεραπεία δεν έχει εμφανίσει ίχνη καρκίνου για έξι χρόνια. Μια ευρύτερη δοκιμή Φάσης 2 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Επιπλέον, μελέτη του Πανεπιστημίου Washington στο St. Louis, που δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου στο περιοδικόNature, ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στα εμβόλια mRNA κατά του καρκίνου, παρέχοντας νέες κατευθύνσεις για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το πολιτικό σκηνικό αρχίζει να διαφοροποιείται υπέρ των θεραπευτικών εμβολίων κατά του καρκίνου. Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει δημόσιο-ιδιωτική συνεργασία ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, με στόχο την ανάπτυξη εμβολίων για ασθενείς υψηλού κινδύνου υποτροπής. Όπως σημείωσε ανάλυση του CIDRAP,«τα εμβόλια που θεραπεύουν ασθένειες αντί να τις προλαμβάνουν φαίνεται να καταλαμβάνουν διαφορετικό πολιτικό χώρο».

Την ίδια στιγμή, οι ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις έρευνας επανέρχονται μετά από διακοπές, με νέες ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις να εκδίδονται τις τελευταίες εβδομάδες. Πάνω από 120 κλινικές δοκιμές εμβολίων mRNA για μελάνωμα, καρκίνο του εγκεφάλου, του μαστού, του πνεύμονα και του προστάτη βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε συν-πρόεδρος της συνάντησης AACR, οι ανοσοθεραπείες νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων mRNA, αποτελούν πλέον μέρος της«τρέχουσας κατάστασης της καρκινολογικής έρευνας».