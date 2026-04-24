Ένας νέος κορονοϊός, ο Cardioderma cor coronavirus (CcCoV-KY43), φαίνεται να μπορεί να συνδεθεί με υποδοχέα που βρίσκεται στους ανθρώπινους πνεύμονες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ωστόσο, δοκιμές στην Κένυα δείχνουν ότι ο ιός δεν έχει μέχρι στιγμής περάσει στον τοπικό ανθρώπινο πληθυσμό.

Οι επιστήμονες δεν εργάστηκαν με «ζωντανούς» ιούς, αλλά χρησιμοποίησαν τη δημόσια βάση δεδομένων Genbank για να επιλέξουν και να συνθέσουν πρωτεΐνες «ακίδας» από αλφακορονοϊούς. Συνολικά, αναλύθηκαν 27 ιοί που είχαν αρχικά απομονωθεί από νυχτερίδες και ελέγχθηκαν έναντι βιβλιοθήκης ανθρώπινων κυτταρικών υποδοχέων κορονοϊών.

Οι πρωτεΐνες ακίδας προεξέχουν από την επιφάνεια των κορονοϊών, όπως του SARS-CoV-2, και συνδέονται με συγκεκριμένους υποδοχείς στα ανθρώπινα κύτταρα, προκαλώντας μόλυνση.

Η έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το UK Research and Innovation’s Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) και το Εθνικό Ταμείο Έρευνας της Κένυας, ένωσε βρετανική και κενυατική επιστημονική εμπειρία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο CcCoV-KY43 συνδέεται με τη γλυκοπρωτεΐνη CEACAM6 των ανθρώπινων κυττάρων.

Συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων

Σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό Nature, η ομάδα από το The Pirbright Institute, το Πανεπιστήμιο του Cambridge, το KEMRI-Wellcome Trust Research Programme, το Πανεπιστήμιο του York και το Εθνικό Μουσείο της Κένυας, κατέληξε ότι οι αλφακορονοϊοί μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικούς υποδοχείς για να εισέλθουν στα ανθρώπινα κύτταρα.

«Οι ιογενείς πρωτεΐνες ακίδας λειτουργούν σαν κλειδιά που ταιριάζουν σε κλειδαριές – τους υποδοχείς του ξενιστή – για να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν στο κύτταρο. Μέχρι στιγμής έχουμε εντοπίσει έναν υποδοχέα για τους alphaCovs. Η πρόκληση τώρα είναι να βρούμε τους υπόλοιπους», δήλωσε ο καθηγητής Stephen Graham από το Τμήμα Παθολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, συν-επικεφαλής της μελέτης.

Ο Dr Dalan Bailey, επικεφαλής ομάδας στο Pirbright Institute και επίσης συν-επικεφαλής της έρευνας, πρόσθεσε: «Πριν από τη μελέτη μας, θεωρούσαμε ότι όλοι οι αλφακορονοϊοί χρησιμοποιούσαν έναν από δύο πιθανούς υποδοχείς. Τώρα γνωρίζουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιούν ποικιλία υποδοχέων για να εισέλθουν στα κύτταρα».

Νέος υποδοχέας πριν από πιθανή μετάδοση στον άνθρωπο

«Εντοπίσαμε τον νέο υποδοχέα του κορονοϊού σε ανθρώπινα κύτταρα πριν υπάρξει οποιαδήποτε μετάδοση στον άνθρωπο. Επιπλέον, η μελέτη έγινε χρησιμοποιώντας μόνο την πρωτεΐνη ακίδας και όχι ολόκληρο τον παθογόνο οργανισμό, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη εισαγωγής ζωντανού ιού στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η Dr Giulia Gallo, κύρια συγγραφέας της δημοσίευσης.

Ο CcCoV-KY43 εντοπίζεται σε νυχτερίδες του είδους Cardioderma cor, γνωστές ως «heart-nosed bats», που ζουν κυρίως στην ανατολική Αφρική, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του ανατολικού Σουδάν και της βόρειας Τανζανίας.

Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το ζωονόσο δυναμικό και η πανδημική δυνατότητα των αλφακορονοϊών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα. Μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί μόνο δύο κυτταρικοί υποδοχείς για αυτή την οικογένεια ιών.

Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στην Ανατολική Αφρική, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα ο κίνδυνος από ιούς που μπορούν να χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο υποδοχέα για να εισέλθουν στα ανθρώπινα κύτταρα. Αυτό θα βοηθήσει τους επιστήμονες να προετοιμαστούν για πιθανή μελλοντική μετάδοση και να αναπτύξουν εμβόλια ή αντιιικά φάρμακα.

«Ελπίζουμε ότι τα ευρήματά μας θα συμβάλουν στην κατανόηση του κινδύνου από την οικογένεια αυτών των ιών που χρησιμοποιούν τον ανθρώπινο υποδοχέα. Για παράδειγμα, με τη χαρτογράφηση της παρουσίας του ιού στις νυχτερίδες και την εξέταση πιθανής μετάδοσης σε ευάλωτους πληθυσμούς», πρόσθεσε ο Graham.

Πηγή: cam.ac.uk