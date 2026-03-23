Η περίοδος της πανδημίας του κορονοϊού, με τα πρωτοφανή μέτρα που επιβλήθηκαν παγκοσμίως απέναντι σε έναν αόρατο και θανατηφόρο ιό, μπορεί να έχει περάσει, ωστόσο το τραύμα που άφησε συνεχίζει να «στοιχειώνει» την ανθρωπότητα.

Οι κοινωνίες προχώρησαν αφήνοντας πίσω εικόνες φόβου και απόγνωσης: άδειες πόλεις, υπερφορτωμένα νοσοκομεία και πρόχειρες δομές για την αντιμετώπιση εκατομμυρίων περιστατικών. Πολιτικές αποφάσεις και στρατηγικές κρίθηκαν εκ των υστέρων, ωστόσο αποτέλεσαν μέρος μιας πρωτόγνωρης παγκόσμιας κρίσης.

Σε απολογισμό έξι χρόνια μετά, η Washington Post παρουσιάζει τέσσερα σημεία που, σύμφωνα με ειδικούς της δημόσιας υγείας, τείνουν να ξεθωριάσουν στη συλλογική μνήμη, μετατρέποντας πραγματικά γεγονότα της πανδημίας Covid-19 σε μύθους.

Τα lockdown είχαν σκοπό

Την άνοιξη του 2020, οι κοινωνίες «πάγωσαν»: επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία πέρασαν στην τηλεκπαίδευση και η κυκλοφορία περιορίστηκε δραστικά. Πολλοί θεώρησαν τα lockdown ως μια αχρείαστη οικονομική διατάραξη, αφού ο ιός συνέχισε να εξαπλώνεται για χρόνια.

Ωστόσο, στόχος των περιοριστικών μέτρων δεν ήταν η εξάλειψη της νόσου, αλλά η «εξομάλυνση της καμπύλης» η αποφυγή μαζικής έξαρσης που θα κατέρρεε τα νοσοκομεία. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές της πρώτης γραμμής θυμούνται ακόμη τις ημέρες που, χωρίς επαρκή εξοπλισμό, αντιμετώπιζαν ασθενείς με μια άγνωστη, απρόβλεπτη ασθένεια.

Στη Νέα Υόρκη, την εβδομάδα της 29ης Μαρτίου 2020, περισσότεροι από 1.500 ασθενείς νοσηλεύονταν καθημερινά, με το ένα τρίτο να χάνει τη ζωή του. «Ένιωσα σαν να μπαίνω στην Αποκάλυψη», περιέγραψε ο γιατρός Κρεγκ Σπένσερ στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Κολούμπια.

Παρότι το αμερικανικό σύστημα υγείας δεν κατέρρευσε, οι ειδικοί αποδίδουν αυτό το αποτέλεσμα στα μέτρα περιορισμού και στις προσπάθειες αύξησης της χωρητικότητας των νοσοκομείων. Οι επόμενοι χειμώνες, ιδιαίτερα με την παραλλαγή Όμικρον, έφεραν νέα κύματα πίεσης και ελλείψεις προσωπικού.

Ο Covid δεν ήταν απλώς γρίπη

Σήμερα η μόλυνση από τον Covid είναι συχνότερη και πιο ήπια για τους περισσότερους, αλλά στις αρχές της πανδημίας η απειλή ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ο SARS-CoV-2 ήταν νέος ιός, απέναντι στον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είχε ανοσία και οι γιατροί καμία εμπειρία.

Οι επιπλοκές ήταν εκτεταμένες και απρόβλεπτες. Αν και οι ηλικιωμένοι παρέμειναν οι πιο ευάλωτοι, τουλάχιστον 275.000 θύματα στις ΗΠΑ ήταν κάτω των 65 ετών. Ο αριθμός των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασε τους 1.600, υψηλότερος από άλλες ασθένειες.

«Όσοι είχαν ήπια συμπτώματα θεωρούν ότι ήταν πάντα ένα απλό κρυολόγημα», σημειώνει η επιδημιολόγος Τζέσικα Μαλάτι Ριβέρα, προσθέτοντας πως η υβριδική ανοσία από εμβόλια και λοίμωξη μείωσε σημαντικά τη θνησιμότητα.

Αν και σήμερα ο κορονοϊός μοιάζει περισσότερο με τη γρίπη, τα πρώτα χρόνια αποδείχθηκε πολύ πιο μεταδοτικός και επικίνδυνος, ιδιαίτερα πριν την ανάπτυξη εμβολίων.

Τα εμβόλια και οι προσδοκίες

Πολλοί απογοητεύτηκαν όταν μολύνθηκαν, παρά τον εμβολιασμό. Ενώ τα εμβόλια σχεδιάστηκαν κυρίως για να αποτρέψουν τη βαριά νόσηση, τα αρχικά μηνύματα τόνιζαν ότι θα απέτρεπαν τη μόλυνση και θα οδηγούσαν σε «ανοσία αγέλης».

Πράγματι, στις πρώτες φάσεις, μελέτες έδειξαν ότι δύο δόσεις μείωναν τον κίνδυνο μόλυνσης κατά 90%. Καθώς όμως ο ιός μεταλλασσόταν, η προστασία απέναντι στη μόλυνση μειώθηκε, αν και διατηρήθηκε η ισχυρή άμυνα έναντι της σοβαρής νόσου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, είχε δηλώσει τον Ιούλιο του 2021 ότι «δεν θα κολλήσετε κορονοϊό αν έχετε κάνει αυτά τα εμβόλια», δήλωση που διαψεύστηκε λίγους μήνες αργότερα με την εξάπλωση της Δέλτα. Οι υγειονομικές αρχές αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν τη στρατηγική επικοινωνίας τους.

Η Μαλάτι Ριβέρα υπογράμμισε ότι τα εμβόλια είναι «ένα ατελές εργαλείο» που λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, όπως η χρήση μάσκας.

Ο Τραμπ και η αλλαγή στάσης

Οι υποστηρικτές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συχνά χαρακτηρίζουν τα μέτρα δημόσιας υγείας υπερβολικά. Ο Λευκός Οίκος αναδιαμόρφωσε τον ιστότοπο covid.gov, επικρίνοντας τον χειρισμό της πανδημίας, περιλαμβανομένης της περιόδου υπό την ηγεσία Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος ο πρόεδρος για μήνες εξέπεμπε αντιφατικά μηνύματα, υποτιμώντας την απειλή, ενώ οι σύμβουλοί του προειδοποιούσαν για το αντίθετο. Ωστόσο, επί της προεδρίας του, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνέστησε την κοινωνική αποστασιοποίηση και το κλείσιμο επιχειρήσεων.

Αργότερα, έκθεση του Λευκού Οίκου του Τραμπ εξήρε τις «ισχυρές στρατηγικές μετριασμού» που εφαρμόστηκαν, ενώ ειδικοί όπως η Μαλάτι Ριβέρα υπενθυμίζουν ότι «πολλά από τα πιο αυστηρά μέτρα εφαρμόστηκαν όταν ο Τραμπ ήταν στην εξουσία».

Σήμερα, επιστήμονες και ακτιβιστές που αντιτέθηκαν στα εμβόλια κατέχουν θέσεις στον τομέα της υγείας, καθώς οι ψηφοφόροι επανέφεραν τον Τραμπ στο αξίωμα. Ο πρόεδρος επικεντρώνει πλέον τη ρητορική του στην επίδραση της πανδημίας στην οικονομία και στην προέλευση του ιού.

Τέλος, ο ιστότοπος Covid.gov προβάλλει τη θεωρία της «διαρροής από εργαστήριο», σύμφωνα με την οποία ο SARS-CoV-2 προήλθε από κινεζικά πειράματα, αν και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες και οι επιστήμονες παραμένουν διχασμένοι.