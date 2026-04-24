Το όνομα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων για την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας, καθώς στην Ιταλία θεωρούν πως ο Ισπανός τεχνικός θα εξετάσει σοβαρά ενδεχόμενη πρόταση.

Παρότι ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έχει ακόμη συμβόλαιο, το μέλλον του στον αγγλικό σύλλογο παραμένει ανοιχτό, με αρκετά διεθνή μέσα να αναφέρονται στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η ομοσπονδία της χώρας ετοιμάζεται για διοικητικές εξελίξεις το καλοκαίρι, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει και την επιλογή νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Παράλληλα, πρόσωπα του ιταλικού ποδοσφαίρου έχουν ήδη εκφράσει δημόσια την επιθυμία να δουν τον Γκουαρδιόλα στον πάγκο της ομάδας, εκτιμώντας ότι η εμπειρία και η φιλοσοφία του μπορούν να επαναφέρουν την Ιταλία στην κορυφή.