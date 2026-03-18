Ο προπνητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα μας έχει συνηθίσει σε κλασικές, μοδάτες εμφανίσεις. Οι κακές γλώσσες λένε πως από τότε που χώρισε με τη σύζυγό του, το παρουσιαστικό του έχει… χάσει έδαφος.

Άλλη μία αφορμή για σχόλια έδωσε ο Καταλανός προπονητής στη ρεβάνς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (1-2). Στο εν λόγω παιχνίδι, ειδικά επειδή επρόκειτο για αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ, το… άνετο της υπόθεσης ήταν χαρακτηριστικό και άφησε το ίντερνετ με απορίες.

Ο Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε με ένα απλό καρό πουκάμισο, υπερδιπλάσιο από την κορμοστασιά του, χωρίς μάλιστα να το έχει τοποθετήσει εντός του παντελονιού του. Γαι το χρώμα το συζητάμε, αλλά ούτως ή άλλως γούστα είναι αυτά. Η πρώτη εντύπωση άλλωστε είναι αυτή που μένει.

Guardiola va donde todos los jugadores del Madrid y les da la mano felicitándoles por la victoria, hasta que llega a Rudiguer. El catalán va de buena forma y el terroris-ta se engancha con él. Alguien le tiene que parar los pies a las buenas o las malas.pic.twitter.com/XBqrMLiT0q — Filosofía Johan Cruyff (@ADN_Cruyff) March 18, 2026

Το διαδίκτυο έκανε το δικό του… λιθοβολισμό για την εικόνα του Πεπ, για το γούστο του, για την ενδυματολογική επιλογή του. Εντούτοις αρκετοί αναθεώρησαν την άποψή τους για το πρόχειρο του πουκάμισου, τη στιγμή που έμαθαν μάρκα και κόστος.

Πρόκειται για εταιρεία ένδυσης με έδρα τη Σουηδία και το κόστος του συγκεκριμένου πουκάμισου ανέρχεται στα 270 έως 290 ευρώ.

Που για την τσέπη του Πεπ, η αλήθεια είναι, δεν έχει καμία διαφορά, ούτε θα βγει εκτός προϋπολογισμού.