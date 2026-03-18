Η Ρεάλ Μάδριτης νίκησε με 2-1 τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» και πήρε το εισητήριο για τα προημιτελικά του UEFA Champions League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βινίσιους με τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά ο Βραζιλιάνος σταρ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αυτή τη φορά για τον τρόπο που πανηγύρισε τα γκολ.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 22ο λεπτό. Στη συνέχεια αποκάλεσε τους οπαδούς των πολιτών «κλαψιάρηδες».

Το «κερασάκι» στην τούρτα ήρθε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Βινίσιους σκόραρε και προκάλεσε ξανά, με τον Ντοναρούμα να πηγαίνει προς το μέρος του για να τον απομακρύνει από τους οπαδούς της Μάνστεστερ Σίτι.

