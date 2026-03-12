Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν «καθάρισαν» με 3-0 και 5-2 αντίστοιχα τις Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι. Η Άρσεναλ έμεινε στο 1-1 με τη Σπόρτινγκ, ενώ η Μπόντο Γλκιμτ ονειρεύεται προημιτελικά μετά το εμφατικό 3-0 κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας.

Απίθανα πράγματα και στη δεύτερη βραδιά των αγώνων της φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Περίπατος στο ντέρμπι η Ρεάλ Μαδρίτης, χατ-τρικ ο Βαλβέρδε στο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι. Στην επόμενη φάση η ΠΣΖ με το 5-2 κόντρα στην Τσέλσι. Η έδρα της Μπόντο Κλιμτ «μίλησε» και πάλι, νίκησε με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι. «Σκόνταψε» στη Γερμανία η Άρσεναλ, ισοφάρισε στο τέλος τη Λεβερκούζεν σε 1-1.

«Βασιλική» τριάρα η Ρεάλ Μαδρίτης, 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι

Χατ-τρικ ο Φέντε Βαλβέρδε, αρχηγός με τα όλα του και η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το όπλο της κόντρα στα… δεύτερα της Μάντσεστερ Σίτι, για το 3-0 στο ντέρμπι της φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Απίθανος Βαλβέρδε, με τον Ουρουγουανό να βρίσκει δίχτυα τρεις φορές (20’, 27’, 42’). Ο Βινίσιους αστόχησε σε πέναλτι στο 58’, Άφαντη στον αγωνιστικό χώρο η Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα προτίμησε να ξεκουράσει τους βασικούς και το «πλήρωσε» με το βαρύ 3-0.

Η ρεβάνς είναι σε μία εβδομάδα στο «Έτιχαντ», εντούτοις η Σίτι έχει να ανέβει ένα βουνό.

Πεντάρα η Παρί στην Τσέλσι, έπος από Κβαρατσκέλια

Κάθε φορά που σκόραρε η Παρί, η Τσέλσι είχε απάντηση. Μέχρι που ανέλαβε δράση ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια. Το 3-2 έγινε 5-2 στο τέλος και οι Παριζιάνοι μάλλον ετοιμάζονται από τώρα για τα προημιτελικά. Η άμυνα της Τσέλσι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Και τώρα… τρέχει για να προλάβει στη ρεβάνς.

Προβάδισμα για τους γηπεδούχους στο πρώτο μέρος, με τους Μπαρκολά (10’) και Ντεμπελέ (40’) να σκοράρουν. Ισοφάρισε ενδιάμεσα ο Μάλο Γκούστο (28’).

Το 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο ο Έντσο Φερνάντες (57’). Η ΠΣΖ πέτυχε τρία γκολ με Βιτίνια (74’) και Κβαρατσκέλια (86’, 94’). Σημαντικό προβάδισμα για τη συνέχεια για την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Όνειρο η Μπόντο Γκλιμτ, «τελείωσε» τη Σπόρτινγκ με 3-0

Η έδρα της είναι άλλο πράγμα. Το απέδειξε εκ νέου με τη Σπόρτινγκ. Κανείς δεν περνάει από εκεί. Η Μπόντο Γκλιμτ επικράτησε της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας με σκορ 3-0 και ετοιμάζεται για τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Απίθανη εμφάνιση και πάλι. Πάει στη Λισσαβώνα με αέρα πρόκρισης. Εκτός αν η παρέα των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη έχει αντίθετη άποψη. Τα γκολ των Μπρούνσταντ (32’ πέν.), Μπλόμπεργκ (45’+1’) και Χογκ (71’) φαίνεται να είναι αρκετά για τους Νορβηγούς, τη στγιμή που οι Πορτογάλοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο.

Η Άρσεναλ «γλίτωσε» στο τέλος, 1-1 με τη Λεβερκούζεν

Δίχως νικητή έληξε η αναμέτρηση της Λεβερκούζεν με την Άρσεναλ. Ένας «πρώην» εκτέλεσε από την «άσπρη βούλα» τη Λεβερκούζεν.

Η Μπάγερ προηγήθηκε με 1-0 χάρη στο γκολ του Άντριχ (46’). Από στατική φάση και το 1-1 με το πέναλτι του Χάβερτς, πρώην παίκτη της Λεβερκούζεν. Να σημειωθεί ότι ο Μαρτινέλι είχε δοκάρι στο 19’ για τους Άγγλους.