Τα γεγονότα που σημειώθηκαν ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό μετά το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Euroleague έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σε συνέντευξή του στο κανάλι «EuroInsiders», ο Έρικ ΜακΚόλουμ, παίκτης της Γαλατασαράι και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε στην τιμωρία που επιβλήθηκε από τη διοργανώτρια αρχή στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Αμερικανός περιέγραψε την απόφαση ως άδικη, επισημαίνοντας ότι ο Γιαννακόπουλος απλώς διαμαρτυρήθηκε σε φυσιολογικά πλαίσια, ζητώντας ένα φάουλ, χωρίς να ξεπεράσει τα όρια.

Ο ΜακΚόλουμ τόνισε πως είναι αδικία να απαγορεύεται στον Γιαννακόπουλο η είσοδος στο Final Four, ειδικά όταν η διοργάνωση πραγματοποιείται στο γήπεδο της ομάδας του. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της Euroleague, δημιουργώντας ένα πρότζεκτ με παίκτες που φέρνει ο Παναθηναϊκός και συνεισφέροντας συνολικά στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

