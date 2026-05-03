Τα γεγονότα που σημειώθηκαν ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό μετά το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Euroleague έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Σε συνέντευξή του στο κανάλι «EuroInsiders», ο Έρικ ΜακΚόλουμ, παίκτης της Γαλατασαράι και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε στην τιμωρία που επιβλήθηκε από τη διοργανώτρια αρχή στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Ο Αμερικανός περιέγραψε την απόφαση ως άδικη, επισημαίνοντας ότι ο Γιαννακόπουλος απλώς διαμαρτυρήθηκε σε φυσιολογικά πλαίσια, ζητώντας ένα φάουλ, χωρίς να ξεπεράσει τα όρια.
Ο ΜακΚόλουμ τόνισε πως είναι αδικία να απαγορεύεται στον Γιαννακόπουλο η είσοδος στο Final Four, ειδικά όταν η διοργάνωση πραγματοποιείται στο γήπεδο της ομάδας του. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της Euroleague, δημιουργώντας ένα πρότζεκτ με παίκτες που φέρνει ο Παναθηναϊκός και συνεισφέροντας συνολικά στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Αναλυτικά όσα είπε
«Νομίζω ότι ήταν υπερβολική η τιμωρία. Είναι πίσω από την γραμματεία, ζητάει φάουλ, δεν έκανε κάτι διαφορετικό απ’ ότι θα έκανε ένας προπονητής. Και τον αποκλείεις επίτηδες από το Final Four γιατί ξέρεις ότι θα τελειώσει η σειρά στο ΟΑΚΑ.
Και δεν θα μπορέσει να πάει στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι σαν μπουνιά στο πρόσωπο. Είναι στην δική του πόλη και στο δικό του γήπεδο. Δεν είναι σωστό. Αν μπορεί να γίνει μια έφεση και να συνεχιστεί η ποινή την επόμενη χρονιά.
Είναι μεγάλο μέρος της Euroleague. Έχεις ιδιοκτήτες οι οποίοι φέρνουν παίκτες μεγάλης αξίας και βοηθούν το μπάσκετ. Είδατε τι έχει κάνει στο ΟΑΚΑ και το πόσο πολύ το έχει αναβαθμίσει. Μπορεί να πρέπει να περιορίσει τα συναισθήματά του, αλλά ξέρεις κάτι;
Είναι συναισθήματα. Ναι πρέπει να τα περιορίζουμε αλλά στην τελική αυτά είναι που κάνουν το όλο project μεγάλο. Δεν μπορείς να τον αποκλείσεις από το να γίνει μέρος της ιστορίας του συλλόγου εάν πάει στο FInal Four ή και ακόμα πιο μακριά».
- θάνατος 19χρονης: Φόβος για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειάς της
- MακΚόλουμ για Γιαννακόπουλο: «Η τιμωρία ήταν υπερβολική – Δεν είναι σωστό να μη βρεθεί στο Final Four
- «Ο Θεός με πήγε στην κόλαση, μύριζα τη σάπια σάρκα»: Συγκλονίζει η γυναίκα που έμεινε νεκρή για 11 λεπτά