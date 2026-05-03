Ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει την Κωνσταντινούπολη, καθώς στην περιοχή Σισλί μια 58χρονη γυναίκα πυροβόλησε και σκότωσε την 25χρονη νύφη της μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν μαζί. Σύμφωνα με τις αρχές, η δράστις συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραγικό συμβάν ξεκίνησε ύστερα από έντονη λογομαχία μεταξύ πεθεράς και νύφης. Η 58χρονη φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές τη νεαρή γυναίκα στο κεφάλι. Το φονικό σημειώθηκε γύρω στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τους πυροβολισμούς η γυναίκα περίμενε την αστυνομία ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο στο παράθυρο από όπου φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου». Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλυκες έξω από το σπίτι και τέσσερις στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Τι υποστήριξε η 58χρονη στις αρχές

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι πριν από το έγκλημα ανακάλυψε γραπτά μηνύματα της νύφης της, τα οποία ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι εκείνη απατούσε τον γιο της, με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά. «Την ρώτησα ‘πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό;’ και η απάντηση που μου έδωσε με θύμωσε και άνοιξα πυρ», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι, μόλις είδε τα μηνύματα, αποφάσισε να τη ρωτήσει ευθέως, γεγονός που οδήγησε σε έντονο καβγά. «Πώς μπορείς να απατάς τον γιο μου; Ο γιος μου είναι στη φυλακή. Έχεις παιδιά, δεν ντρέπεσαι;», φέρεται να της είπε. Όταν τα αδέλφια της νύφης πήραν τα παιδιά και έφυγαν, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε και η πεθερά, σύμφωνα με την ίδια, τράβηξε το όπλο από το ντουλάπι και πυροβόλησε.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, προέκυψε ότι η 58χρονη είχε στο παρελθόν εκτίσει ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Ο γιος της, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Haberler, παραμένει στη φυλακή τα τελευταία έξι χρόνια.

