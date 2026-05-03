Δύο γυναίκες από το Σουδάν έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μάγχη τα ξημερώματα της Κυριακής, ανοιχτά των ακτών της Βουλώνης, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με αναφορές, η μία από τις γυναίκες ήταν 16 ετών και η άλλη στα 20 της. Οι σοροί τους βρέθηκαν μέσα στο σκάφος που προσάραξε στην παραλία του Νεφσάτελ-Αρντελό, όπως δήλωσε ο Κριστόφ Μαρξ, γενικός γραμματέας της Νομαρχίας Πα-ντε-Καλαί.

Στο πλοιάριο επέβαιναν περίπου 82 άτομα. Ο Μαρξ ανέφερε ότι τα θύματα εντοπίστηκαν «νεκρά μέσα στο σκάφος».

Τρεις από τους επιζώντες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση με εγκαύματα που προκλήθηκαν από μείγμα καυσίμων και θαλασσινού νερού. Άλλοι δεκατέσσερις φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε όταν δεκάδες άνθρωποι επιχείρησαν να επιβιβαστούν στη λέμβο, η οποία περιγράφεται ως «ταξί-βάρκα». Δεκαεπτά διασώθηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στη Βουλώνη-σιρ-Μερ, ενώ άλλοι 65 παρέμειναν στο σκάφος μέχρι να προσαράξει. Οι απώλειες σημειώθηκαν αφότου παρουσίασε βλάβη η μηχανή και άρχισε να παρασύρεται.

Η εισαγγελία της Βουλώνης-σιρ-Μερ έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Αυξανόμενος αριθμός θυμάτων στη Μάγχη

Οι σημερινές απώλειες ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από τις αρχές του έτους τουλάχιστον στους οκτώ, μεταξύ των οποίων δύο θάνατοι πριν από έναν μήνα και τέσσερις ακόμη πριν από τρεις εβδομάδες. Πέρυσι, τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν τη Μάγχη.

Το αυξανόμενο αυτό κόστος σε ανθρώπινες ζωές επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόσφατο τριετές συμφωνητικό Ηνωμένου Βασιλείου–Γαλλίας, με το οποίο το Λονδίνο χρηματοδοτεί με 662 εκατ. λίρες τις γαλλικές αρχές για την αποτροπή των διελεύσεων και την πρόληψη απωλειών. Η Γαλλία έχει αυξήσει τον αριθμό των αστυνομικών και χωροφυλάκων στις ακτές, ενώ η βρετανική κυβέρνηση αύξησε κατά 40% τις πληρωμές προς το Παρίσι.

Σύμφωνα με αναφορές, οι γαλλικές περιπολίες παρεμβαίνουν μόνο σε σκάφη με λιγότερους από 20 επιβαίνοντες, καθώς θεωρούν ότι η αναχαίτιση υπερφορτωμένων λέμβων ενέχει σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Ανακοινώσεις και αντιδράσεις

Σε ανακοίνωση το πρωί της Κυριακής, ο Θαλάσσιος Νομάρχης για τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα επισήμανε ότι, λόγω της δομικής ευπάθειας των υπερφορτωμένων σκαφών, οι γαλλικές αρχές αποφεύγουν να εξαναγκάσουν τους μετανάστες να επιβιβαστούν σε κρατικά σκάφη διάσωσης, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους σε περίπτωση ναυαγίου.

Το δίκτυο GB News μετέδωσε ότι πάνω από 550 άτομα έχουν περάσει τη Μάγχη με μικρά σκάφη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ τα επίσημα στοιχεία της Κυριακής δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Τα κυβερνητικά δεδομένα του Σαββάτου καταγράφουν 325 διελεύσεις σε έξι βάρκες.

Αιτών άσυλο που επεστράφη στη Γαλλία βάσει της συμφωνίας «one in one out» δήλωσε ότι διαμένει σε κρατικό ξενώνα στη βόρεια Γαλλία, μαζί με οικογένειες αιτούντων άσυλο, και ότι αξιωματούχοι του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών τους προειδοποίησαν να μην επιχειρήσουν τη διέλευση. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες οικογένειες έφυγαν λίγες ώρες αργότερα και εκτιμάται ότι έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το ίδιο Σαββατοκύριακο.

Αιτήματα για διερεύνηση

Πριν από το νέο αυτό τραγικό συμβάν, περισσότερες από 70 οργανώσεις υπέρ των προσφύγων είχαν συνυπογράψει ανοικτή επιστολή –μεταξύ αυτών οι Médecins Sans Frontières, το Joint Council for the Welfare of Immigrants και η Safe Passage International– ζητώντας δημόσια έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται η βρετανική χρηματοδότηση για την αποτροπή των διελεύσεων.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τους θανάτους στα γαλλικά ύδατα σήμερα. Κάθε απώλεια στη Μάγχη είναι τραγωδία και υπενθύμιση των κινδύνων που συνεπάγεται η εκμετάλλευση ευάλωτων ανθρώπων από εγκληματικά δίκτυα». Προσέθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη Γαλλία και άλλους εταίρους για να αποτρέψει αυτές τις επικίνδυνες διαδρομές.