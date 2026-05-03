Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει γίνει viral, με πρωταγωνίστρια την Αλ Καλίτζ στην εκτός έδρας νίκη της με 2-0 απέναντι στην Νταμάκ.

Η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της, με τον Κινγκ να πετυχαίνει και τα δύο τέρματα, έχοντας στο πλευρό του τους Κώστα Φορτούνη, Γιώργο Μασούρα και Δημήτρη Κουρμπέλη.

Ωστόσο, το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς η φάση εξελίχθηκε με τρόπο που σπάνια βλέπει κανείς σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων έδειχναν να κινούνται σε χαμηλό ρυθμό, σχεδόν αδιάφοροι, με αποτέλεσμα ο Νορβηγός επιθετικός να σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με τις αντιδράσεις να ποικίλλουν. Κάποιοι απέδωσαν την εικόνα στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν, ενώ άλλοι προχώρησαν σε πιο τολμηρές ερμηνείες, αφήνοντας αιχμές για την αμυντική στάση των παικτών της Νταμάκ.