Μια 25χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία συνελήφθη από τις Αρχές στο Λονδίνο, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε εκτεταμένο κύκλωμα κλοπών καλλυντικών, με λεία που ξεπερνά τις 100.000 λίρες.

Η νεαρή φέρεται να δρούσε συστηματικά επί εννέα μήνες, στοχεύοντας προϊόντα υψηλής αξίας από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Μαζί με συνεργούς της, εισερχόταν στα καταστήματα και, εκμεταλλευόμενη στιγμές απουσίας ή διάσπασης της προσοχής του προσωπικού, αφαιρούσε μεγάλες ποσότητες καλλυντικών.

Η μεθοδολογία και η δράση της ομάδας

Χαρακτηριστικό στοιχείο της δράσης της ήταν η ομαδική μεθοδολογία. Τα μέλη της ομάδας αποσπούσαν την προσοχή των υπαλλήλων και της ασφάλειας, ενώ η ίδια γέμιζε τσάντες με προϊόντα από τα ράφια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αξία των κλοπιμαίων από μία μόνο «εξόρμηση» έφτανε τις 5.000 λίρες.

Η δράση της καταγράφηκε, όπως το Ίλινγκ, το Κάμντεν και τε σε πολλές περιοχές του Λονδίνοο Κένσινγκτον, αλλά και εκτός πρωτεύουσας, ακόμη και στην Ουαλία. Οι Αρχές συνέλεξαν πλήθος οπτικοακουστικού υλικού, που τεκμηρίωσε τη συμμετοχή της στο κύκλωμα.

Η δίκη και η καταδίκη

Επίσης, η 25χρονη παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου 14 περιπτώσεις κλοπής, ζητώντας να ληφθούν υπόψη και δεκάδες ακόμη υποθέσεις. Το δικαστήριο εκτίμησε τη συνολική ζημία σε τουλάχιστον 100.000 λίρες, αν και η εταιρεία υποστηρίζει ότι το ποσό μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Τέλος, κατά την απολογία της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη ενεργούσε κατ’ εντολή τρίτων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκιση και της επέβαλε απαγόρευση εισόδου σε όλα τα καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2031.