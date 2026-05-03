Συμμορία που διέπραττε ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της 27ης Απριλίου, αστυνομικοί συνέλαβαν στην Αγία Βαρβάρα έναν 25χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή στη συμμορία. Ο νεαρός εντοπίστηκε να επιβαίνει σε ταξί και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 25χρονος, μαζί με συνεργό του, από τον Μάρτιο προσποιούνταν τους πελάτες ταξί και οδηγούσαν τα θύματά τους σε απομονωμένα σημεία. Εκεί, τους ακινητοποιούσαν χρησιμοποιώντας τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού, την οποία έσφιγγαν γύρω από τον λαιμό του, ενώ με την απειλή χρήσης πιστολιού ή μαχαιριού αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.

Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, δίνοντας 10 ευρώ στον οδηγό για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών με το ίδιο modus operandi στην περιοχή.

Τέλος, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος συνεργός καθόταν συνήθως στη θέση του συνοδηγού, ενώ ο άλλος δράστης, που είχε στην κατοχή του το όπλο, καθόταν πίσω από τον οδηγό. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.