Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (3/5) στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, οδηγός αυτοκινήτου τύπου τζιπ, κινούμενος στον παραλιακό δρόμο Ρίφι προς Κάραβο, στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε έργο απορροής υδάτων που βρίσκεται στο σημείο, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Τέλος, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν υπέστη τραυματισμούς.