Η σεζόν του NBA δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο τα σενάρια για το μέλλον μεγάλων αστέρων ήδη έχουν πάρει «φωτιά». Παίκτες όπως ο Άντονι Ντέιβις, αλλά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τις φήμες για πιθανές μετακινήσεις τους το καλοκαίρι να πληθαίνουν διαρκώς.
Δημοφιλή
- 1
Τσερνόμπιλ: Οι λύκοι που επέζησαν από την καταστροφή εξελίσσονται σε κάτι που οι επιστήμονες δεν έχουν ξαναδ
- 2
Αλλάζουν όλα στα ενοίκια: 10 σημεία-κλειδιά για τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου
- 3
Πάρτι παρανομίας στο Δημόσιο - Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων
- 4
Δημοσκοπήσεις: Πού βρίσκονται Τσίπρας και Καρυστιανού – Κλιμακώνει ο Ανδρουλάκης
- 5
Άνδρας 43 ετών πήγε στον γιατρό με πόνους στο στομάχι - Έξι μήνες αργότερα, πέθανε από τον «σιωπηλό δολοφόνο» -
- 6
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 4-4: Ο καλύτερος τελικός Κυπέλλου όλων των εποχών!
- 7
Πλειστηριασμός ή oικειοθελής πώληση: Γιατί το «σφυρί» είναι η χειρότερη επιλογή για τον οφειλέτη
- 8
Θύελλα αντιδράσεων για δήλωση του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα
- 9
Νέα voucher διακοπών – Chios Pass και Kythira Pass: Δείτε τις ημερομηνίες των αιτήσεων
- 10
Megaproject στα βάθη της θάλασσας: Τούνελ θα ενώσει Ευρώπη και Αφρική κάτω από το Στενά του Γιβραλτάρ
Αναστάτωση στη Liga Endesa: Διακοπή στο παιχνίδι της Ουνικάχα Μάλαγα πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ
Απρόοπτη εξέλιξη σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπανταλόνα με την Ουνικάχα Μάλαγα για τη Liga Endesa, καθώς το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 53-33 όταν αποφασίστηκε η διακοπή, καθώς παρουσιάστηκαν σοβαρές δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του γηπέδου, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθούν εγκαίρως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται […]
Αποθεώσε το Game 2 μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού η EuroLeague: «Must watch τηλεόραση»
Η EuroLeague δημοσίευσε video με τις καλύτερες στιγμές του Game 2 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 107-105 σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές, ένταση και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, εκεί […]
Βαριά τιμωρία επεβλήθη στον Κάλινιτς για τη γροθιά σε αντίπαλο
Βαριά ποινή επιβλήθηκε στον Νίκολα Κάλινιτς από τη σερβική λίγκα, μετά το επεισοδιακό περιστατικό στον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, όπου ο Σέρβος φόργουορντ επιτέθηκε με γροθιές στον Ματέι Τσίμπεϊ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Κάλινιτς έκανε σκληρό φάουλ στον Τσίμπεϊ, τον οποίο ακινητοποίησε και στη συνέχεια γρονθοκόπησε τόσο στο […]
Καλάθης: Οι επαφές με τον ΠΑΟΚ και η στάση της Παρτίζαν
Ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει την επόμενη μέρα, με τον Αντρέα Τρινκιέρι στο «τιμόνι». Τα πρώτα ονόματα έχουν πέσει ήδη στο τραπέζι. Ο Ιταλός προπονητής έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Νικ Καλάθη, για αυτό ο «Δικέφαλος» του βορρά είναι σε προχωρημένες επαφές με τον διεθνή γκαρντ. Η πρόταση είναι για διετές συμβόλαιο και με πρωταγωνιστικό ρόλο στην […]
Ο Διάβολος φοράει Prada με «άρωμα»… Νικς: Χάθαγουεϊ και Τάουνς σε μία σκηνή με γνωστό sequel (vid)
Ο κόσμος της μόδας συναντά το NBA στο πολυαναμενόμενο sequel «Ο διάβολος φοράει Prada 2», με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να βάζουν στο επίκεντρο τους Νιου Γιορκ Νικς. Ο σταρ του NBA κάνει μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα συμβολική εμφάνιση, υποδυόμενος τον εαυτό του σε μια λαμπερή εκδήλωση στο εξοχικό της θρυλικής Μιράντα Πρίστλι. […]