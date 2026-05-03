Με μια παρέμβαση-σταθμό που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου, η Ελλάδα εναρμονίζεται με το κοινοτικό δίκαιο, τερματίζοντας οριστικά το καθεστώς όπου ένας δανειολήπτης καλείται να επιστρέψει έως και το τριπλάσιο του ποσού που αρχικά δανείστηκε.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση εντός του Μαΐου, αφορά καταναλωτικά δάνεια χωρίς κάλυμμα ύψους μέχρι 100.000 ευρώ. Η βασική του πρόβλεψη είναι ότι το σύνολο της οφειλής, με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχει προκύψει, δεν θα ξεπερνά το 30% έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για ένα δάνειο 100.000 ευρώ, η συνολική απαίτηση δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 130.000 έως 150.000 ευρώ, βάζοντας τέλος στα «ψιλά γράμματα» και στις παράτυπες πρακτικές. Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα αναίρεσης ενός δανείου μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί, καθώς τα έξοδα αυτών των δανείων είναι μηδαμινά λόγω της απουσίας εγγυήσεων.

Η «παγίδα» των πιστωτικών καρτών

Η παρέμβαση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τις πιστωτικές κάρτες, όπου τα υψηλά επιτόκια —που αγγίζουν το 18% για αγορές και το 20% για αναλήψεις μετρητών— δημιουργούν το φαινόμενο του υπερδιπλασιασμού του χρέους. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η κάρτα λειτουργεί ως βοήθημα έναντι της ακρίβειας, οι τόκοι αυτοί εμποδίζουν ακόμα και τους συνεπείς δανειολήπτες να δουν το οφειλόμενο ποσό να μειώνεται. Με βάση τα στοιχεία Φεβρουαρίου, τα υπόλοιπα των καρτών ανέρχονταν σε 2,26 δισ. ευρώ και το σύνολο των καταναλωτικών δανείων στα 8,53 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά το νέο «δίχτυ προστασίας» αναγκαίο για την αποφυγή νέων αθετήσεων πληρωμών.