Σε συνέχεια της παρουσίασης, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, ο υφυπουργός γράφει για το θέμα αυτό στην «Κυριακάτικη Απογευματινή».

Όπως αναφέρει, η παρουσίαση της Στρατηγικής «δεν αποτέλεσε μια απλή καταγραφή αριθμών, αλλά την επίσημη αποτύπωση ενός οράματος που θέτει την ελληνική περιφέρεια στην καρδιά του εθνικού σχεδιασμού. Η στρατηγική μας αποσκοπεί στην επιτάχυνση της περιφερειακής σύγκλισης και την άμβλυνση των αναπτυξιακών και κοινωνικών ανισοτήτων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, διασφαλίζοντας ότι οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται στοχευμένα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Η στρατηγική συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, που προβλέπει ένα ενιαίο εθνικό πρόγραμμα κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης για κάθε χώρα», εξηγεί στο άρθρο του ο Θ. Κοντογεώργης και προσθέτει: «Για την Ελλάδα του 2035 σχεδιάζουμε ένα συνεκτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με πόρους που θα διασφαλιστούν μέσα και από τις διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και από ένα ισχυρό εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης δημοσίων επενδύσεων».

Στη βάση αυτής της προσπάθειας εξ άλλου, «καταρτίζουμε 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης —ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα—με ορίζοντα το 2035 μέσα από μία διαδικασία οργανωμένης διαβούλευσης με περισσότερους από 1.000 τοπικούς φορείς, ώστε οι παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και προοπτικές κάθε τόπου. Σήμερα περισσότερα από 8.000 έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια, ενώ μόνο για την περίοδο 2026-2027 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση πάνω από 330 εμβληματικών παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της γεωγραφικής τους θέσης. Μέσω της σύστασης της νέας Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και της Κυβερνητικής Επιτροπής Νησιωτικότητας, εφαρμόζουμε τις αντίστοιχες “ρήτρες” σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, στοχεύοντας στη συγκράτηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, η διαφάνεια και η λογοδοσία ενισχύονται μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού κόμβου, που θα ενσωματώνει την υφιστάμενη πλατφόρμα erga.gov.gr, αλλά και μία νέα πλατφόρμα για την αποκέντρωση, όπου θα μπορεί κανείς να βρει συγκεντρωμένες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται για κάθε περιοχή».

Εν κατακλείδι, «η Ελλάδα των επόμενων ετών χρειάζεται περισσότερη εξωστρέφεια, ταχύτερη περιφερειακή σύγκλιση, υψηλότερη παραγωγική ικανότητα, καλύτερα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρότερη σύνδεση επένδυσης και καινοτομίας. Η Ελλάδα, παρά τις διαδοχικές κρίσεις, στάθηκε όρθια και σήμερα ανακτά δυνατότητες που παλαιότερα έμοιαζαν μακρινές. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ισόρροπη διάχυση των ευκαιριών, καθώς η επόμενη φάση ανάπτυξης της χώρας θα κριθεί στην περιφέρεια. Διαθέτουμε ανθρώπους που επιχειρούν και επιμένουν σε τόπους με ταυτότητα και προοπτική. Με σχέδιο, συνεχή διάλογο με την αυτοδιοίκηση και κοινωνική συναποδοχή, υπηρετούμε τον εθνικό στόχο: να μειώσουμε τη γεωγραφική και οικονομική απόσταση της περιφέρειας από το κέντρο, μετατρέποντας τη συνεργασία σε σταθερή πρόοδο για όλους», καταλήγει στο άρθρο του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.