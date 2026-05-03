Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Στρατουδάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων/νεανίδων, κατακτώντας δύο χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών και σημειώνοντας παράλληλα έξι νέα πανελλήνια ρεκόρ.
Ντε Άκερ Μπολόνια – Πανιώνιος 13-12: Χάθηκε στο τέλος ο αγώνας, και τώρα ελληνικός «εμφύλιος» στον μικρό τελικό
Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Conference Cup, καθώς ηττήθηκε με 13-12 από τη Ντε Άκερ Μπολόνια στον δεύτερο ημιτελικό του Final-4, που διεξήχθη στο Ρέστειο κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε και στο πλευρό της πολλούς φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι εμψύχωναν συνεχώς τους υδατοσφαιριστές της […]
Ελλάδα – Ολλανδία 8-12: Ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του World Cup
Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα από την Ολλανδία με 8-12, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγονται στο Ρότερνταμ. Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της οικοδέσποινας, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκεια και εξασφάλισε ουσιαστικά την πρωτιά του ομίλου. Η Ελλάδα […]
Απόλλων Σμύρνης – Χόνβεντ 12-16: Λύγισε στον ημιτελικό του Conference Cup και θα παίξει στον μικρό τελικό
Ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ισχυρής Χόνβεντ στον ημιτελικό του Final-4 του Conference Cup στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, γνωρίζοντας την ήττα με 16-12. Οι «κυανόλευκοι» θα συνεχίσουν τη διοργάνωση στον μικρό τελικό, όπου θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση. 1ο οκτάλεπτο Ο Απόλλων μπήκε στο ματς με τον Σολανάκη […]
Formula 1: Στο γκαράζ της Φεράρι στο Μαϊάμι ο Ραφαέλ Ναδάλ (vid)
Ο Ράφαελ Ναδάλ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Grand Prix του Μαϊάμι, με τον Ισπανό θρύλο του τένις να κάνει μια ιδιαίτερη επίσκεψη που τράβηξε τα βλέμματα. Ο Ράφαελ Ναδάλ πέρασε από το γκαράζ της Ferrari στη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου του Grand Prix Μαϊάμι, γνωρίζοντας από κοντά το περιβάλλον της ιταλικής ομάδας στη […]
Καραλής και Τεντόγλου θα συναντηθούν και φέτος στο Cyprus International Meeting
Οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς μέσα στον Μάιο, με φόντο το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού. Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές θα ολοκληρώσουν το απαιτητικό τους πρόγραμμα στο Cyprus International Athletics Meeting στις 29 Μαΐου, στο Τσίρειο στάδιο της Λεμεσού. Ο Καραλής ανοίγει τη σεζόν του δυναμικά στο Diamond League της […]