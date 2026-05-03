Η 17χρονη Ελληνίδα αθλήτρια από τον Κρατερό Χανίων, που προπονείται υπό τις οδηγίες του Στέλιου Γιορνταμιλάκη, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το ταλέντο της στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Ισμαηλία της Αιγύπτου.

Στο αρασέ, η Στρατουδάκη ξεκίνησε δυναμικά, ολοκληρώνοντας επιτυχημένες προσπάθειες στα 81, 83 και 86 κιλά, επίδοση που της χάρισε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο. Τα 86 κιλά αποτελούν νέο πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες (νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών), βελτιώνοντας το προηγούμενο δικό της ρεκόρ.

Στο επολέ ζετέ κατέγραψε 102 κιλά, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στην κίνηση, ενώ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις προσπάθειες στα 105 κιλά. Παρ’ όλα αυτά, με σύνολο 188 κιλών ανέβηκε ξανά στο βάθρο, κατακτώντας ακόμη ένα χάλκινο μετάλλιο και σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο σύνολο.

Τα μετάλλια της Ελληνίδας πρωταθλήτριας απονεμήθηκαν από τον Πύρρο Δήμα, Ολυμπιονίκη και αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας άρσης βαρών.

Η πορεία της Στρατουδάκη συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς ήδη από το 2023 είχε ανέβει στο βάθρο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων/κορασίδων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της ανοδική πορεία στον χώρο της άρσης βαρών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη International Weightlifting Federation (@iwfnet)

Η επίδοση της Στρατουδάκη