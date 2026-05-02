Ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ισχυρής Χόνβεντ στον ημιτελικό του Final-4 του Conference Cup στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, γνωρίζοντας την ήττα με 16-12. Οι «κυανόλευκοι» θα συνεχίσουν τη διοργάνωση στον μικρό τελικό, όπου θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση.

1ο οκτάλεπτο

Ο Απόλλων μπήκε στο ματς με τον Σολανάκη να ανοίγει το σκορ, όμως η Χόνβεντ απάντησε άμεσα και πήρε σταδιακά τον έλεγχο. Με αποτελεσματικότητα στην επίθεση και εκμετάλλευση λαθών των Ελλήνων, οι Μαγυάροι ξέφυγαν μέχρι και το +2.

Παρά τις προσπάθειες του Λιμαράκη κάτω από τα δοκάρια και κάποιες καλές συνεργασίες στην περιφέρεια, η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 4-2 υπέρ της Χόνβεντ.

2ο οκτάλεπτο

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, οι Ούγγροι βρήκαν ξανά γρήγορο γκολ και ανέβασαν τη διαφορά. Ο Απόλλων απάντησε με προσπάθειες του Μπογκντάνοβιτς και του Σολανάκη, όμως η Χόνβεντ είχε συνεχώς λύσεις, κυρίως με τον Μοσκόφ και τον Σούγκαρ.

Η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +5, ωστόσο ένα μικρό σερί 2-0 στο φινάλε κράτησε τους «κυανόλευκους» κοντά στο ματς, με το ημίχρονο να κλείνει 9-6.

3ο οκτάλεπτο

Ο Απόλλων προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, βρίσκοντας γκολ με τους Λασκαρίδη και Ντάουμπε, όμως η Χόνβεντ απαντούσε άμεσα σε κάθε μείωση.

Οι Μαγυάροι διατήρησαν τον έλεγχο και με σταθερό σκοράρισμα στην περιφέρεια κράτησαν τη διαφορά στο +4, με το σκορ να διαμορφώνεται 13-9 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

4ο οκτάλεπτο

Στην τελευταία περίοδο, ο Απόλλων προσπάθησε να ρίξει τη διαφορά, όμως η Χόνβεντ είχε καθαρό μυαλό και λύσεις σε κρίσιμα σημεία. Κάθε φορά που οι Έλληνες πλησίαζαν, οι Ούγγροι απαντούσαν άμεσα.

Η περιφερειακή τους ευστοχία αποδείχθηκε καθοριστική, με το τελικό 16-12 να σφραγίζει την πρόκριση της Χόνβεντ.