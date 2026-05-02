Ακρίβεια και ανατιμήσεις στα βασικά προϊόντα συνεχίζουν να αποτελούν «βραχνά» για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους και να προσπαθούν να αποφύγουν αχρείαστες χρεώσεις. Η αυξημένη πίεση στις τιμές οδηγεί πολλούς σε πιο συγκρατημένες επιλογές στα σούπερ μάρκετ.

«Με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα». Η φράση αυτή αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, που πλέον προγραμματίζουν σχολαστικά κάθε αγορά τους.

«Βραχνάς» για τα νοικοκυριά η ακρίβεια

Η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, καθώς το εβδομαδιαίο καλάθι των αγορών έχει αυξηθεί αισθητά σε κόστος. Οι καταναλωτές επιλέγουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα, αποφεύγοντας περιττά προϊόντα.

«Έρχομαι με λίστα κάθε φορά. Υπάρχουν τιμές που είναι χαμηλές σε κάποια προϊόντα, στα άλλα είναι δύσκολα», λέει χαρακτηριστικά μια καταναλώτρια, περιγράφοντας την καθημερινή δυσκολία στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.

«Λίγα πράγματα παίρνουμε», σημειώνει άλλος πολίτης, υπογραμμίζοντας ότι οι αγορές έχουν περιοριστεί δραστικά. Πολλοί δηλώνουν πως έχουν μειώσει τις ποσότητες ή έχουν κόψει εντελώς ορισμένα αγαθά.

«Παλιά ερχόμουν με δύο καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας καταναλωτής, αποτυπώνοντας το μέγεθος της οικονομικής πίεσης.

Η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, πάνω από το 25% του μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών δαπανάται πλέον στα καθημερινά ψώνια, ποσοστό που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση από την ακρίβεια.